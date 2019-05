EN IMAGES ET VIDÉOS - Le spectacle "Jeanne, la force de l'âme" illumine la cathédrale d'Orléans

C'est l'un des temps forts des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans : ce mardi soir, le spectacle son et lumière "Jeanne, la force de l'âme" a été projeté sur la cathédrale Sainte-Croix, juste après la traditionnelle cérémonie de remise de l'étendard à l'évêque d'Orléans. Pour le bonheur du public.

Spectacle son et lumière sur la cathédrale d'Orléans ce mardi 7 mai 2019

Orléans, France

Ce sont dix-sept minutes d'une "déambulation poétique et surprenante à travers les principales valeurs portées par la Pucelle d'Orléans" que les milliers de spectateurs massés autour de la place Sainte-Croix ont pu découvrir ce mardi soir, à partir de 22h30, juste après la traditionnelle cérémonie de remise de l'Etendard de Jeanne par le maire Olivier Carré à l'évêque Jacques Blaquart, en présence des "corps constitués".

Ce spectacle gratuit (financé par Orléans Métropole) est une création originale de la société Light Event Consulting et sera projeté tout l'été à 23h du mardi au samedi à Orléans, du 30 mai au 31 août. Le public a visiblement apprécié : "splendide ! Super ! Les effets avec les lumières, c'était très émouvant", sourit Valérie, venue pour la première fois, en famille. "Arrivé un peu en retard", Fabrice a "quand même profité du spectacle" : "il y avait de très belles couleurs ce soir, et on voit que ça devait être au Moyen-Age où il y avait des couleurs sur les cathédrales".

Son et lumière sur la cathédrale d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Jeanne apparait dans le spectacle son et lumière © Radio France - Antoine Denéchère

La cathédrale en a vu de toutes les couleurs © Radio France - Antoine Denéchère

