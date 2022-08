EN IMAGES - le spectacle "Le Souffle de la Terre" sur l'histoire de la Picardie, de retour à Ailly-sur-Noye

C'est l'un des plus gros spectacles sons et lumières de la région Hauts-de-France et il fait son retour après deux éditions annulées à cause de la crise du Covid-19 en France. Le 35ème "Souffle de la Terre" aura lieu tous les vendredis et samedis du 19 août au 17 septembre 2022, à Ailly-sur-Noye (Somme). France Bleu Picardie vous emmène dans les coulisses d'une production qui promet de revenir sur les 20.000 ans d'histoire de la Picardie, mobilise près de 800 bénévoles et attire environ 20.000 spectateurs par saison.

On est encore loin de la répétition générale, les costumes ne sont pas arrivés sur place et le travail reste immense avant d'accueillir les spectateurs : montage des décors, débroussaillage, logistique. Chaque mardi ils sont une vingtaine de bénévoles à s'affairer sur de petits détails. "On a une nouvelle scène, avec la cathédrale d'Amiens, où il y a de nouveaux masques, très fragiles, donc on doit préparer des supports pour que les acteurs les mettent rapidement. C'est de l'accessoire, mais c'est indispensable", raconte Hubert, membre de l'association depuis 11 ans. Et ces petits détails marquent, enfin, selon cet agriculteur à la retraite, un retour à la normale : "Il y a quelques jours on a entendu la musique, qu'est-ce que ça nous a fait du bien ! On a eu l'impression de revivre le spectacle, on était dedans, ça nous manquait !"

Quelques changements apportés

Quant aux spectateurs, seront-ils au rendez-vous cette saison encore ? Ils sont d'ordinaire 2.000 chaque soir à prendre place sur la grande tribune. "Nous avons des spectateurs qui avaient acheté des places pour 2019, qui avaient accepté de les reporter sur 2020, et qui seront là en 2022. On espère que d'autres spectateurs, dans la même veine auront bien envie de retrouver le 'Souffle'", affirme Christian de Caffarelli, le président de l'association.

Trois bénévoles à l'œuvre plus de trois semaines avant la première représentation du spectacle "Le Souffle de la Terre". © Radio France - Thomas Vichard

Une partie des accessoires qui seront utilisés dans le spectacle "Le Souffle de la Terre" à partir du 19 août. © Radio France - Thomas Vichard

Deux bénévoles en train de monter un des décors du spectacle "Le Souffle de la Terre", trois semaines avant la première représentation. © Radio France - Thomas Vichard

Un Drakkar utilisé lors des représentations du spectacle "Le Souffle de la Terre". © Radio France - Thomas Vichard

Christian de Caffarelli (à gauche) et Patrick Deraeve, respectivement président et vice-président de l'association "Le Souffle de la Terre" © Radio France - Thomas Vichard

Et depuis 2019, forcément il y a quelques changements dans le spectacle. En particulier avec la scène emblématique cette année : les 800 ans de la cathédrale d'Amiens. "On a créé des décors, des costumes, c'est un gros travail qui a été mis en place pour cette scène, c'est la nouveauté de 2022", détaille le vice-président de l'association, Patrick Deraeve.

Un escape-game chaque samedi après-midi

Mais sur le fond, pas de modifications, l'idée est toujours la même : 20.000 ans d'histoire de la Picardie, racontée en 1h45 et 400 acteurs. "On retrouve l'exode des années, 40, l'époque des Romains, des Croisés. La Picardie est une région qui énormément souffert mais qui a su se relever à chaque fois, c'est l'idée qu'on veut faire passer", explique Christan de Caffarelli.

Et cette année, chaque samedi en fin d'après midi, un escape-game est organisé avant le spectacle, ça s'appelle "un souffle de mystère", il faut incarner un Picard qui revient sur ses origines.