EN IMAGES - Le théâtre de Montélimar refait à neuf rouvre après 15 ans de fermeture

15 ans qu'il n'a pas accueilli de spectateurs. Le théâtre de Montélimar, fermé en 2006 pour des raisons de sécurité, rouvre vendredi 10 septembre et accueille du public pour la première fois après ces longues années de fermeture. Les travaux, débutés en 2018, ont coûté près de 10 millions d'euros. Le toit a dû être refait à cause de fuites très importantes et, surtout, la salle de spectacle a été entièrement rénovée.

Terminées les dorures de l'ancien théâtre à l'italienne, place désormais à une décoration plus moderne. "Les deux corbeilles de l'ancien théâtre ont été retirées, la salle est désormais plus grande et permet d'accueillir plus de 450 spectateurs, contre 250 avant les travaux", explique Fabienne Menouar, adjointe à la culture de Montélimar. Autre élément primordial : la scène. Elle a été agrandie de plusieurs mètres de large et de long. "Ce qui permet de tout faire : du théâtre, du cirque, des concerts", se félicite Fabienne Menouar.

Pour le premier spectacle, le théâtre va accueillir le groupe D.I.V.A, qui modernise les airs d'opéra les plus célèbres. Les représentations de vendredi soir, samedi et dimanche sont gratuites et il reste des places. Il suffit de réserver.

Les dorures de l'ancien théâtre à l'italienne ont été remplacées par une décoration plus moderne. © Radio France - Guillaume Farriol

La scène a été élargie et allongée. © Radio France - Guillaume Farriol