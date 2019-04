EN IMAGES - Le tournage d'un court-métrage sur Voldemort au château de Fontainebleau

Le court métrage "The house of Gaunt" est tourné ce week-end au château de Fontainebleau. Ce court-métrage indépendant, financé par deux campagnes participatives, raconte la jeunesse de Voldemort, le célèbre méchant chauve et sans nez de la saga Harry Potter.

Fontainebleau, France

Au château de Fontainebleau ce vendredi, plus d'une centaine de personnes s'affairent pour le tournage de "The House of Gaunt". Ce court métrage indépendant raconte la jeunesse de Voldemort. Ce méchant, chauve et sans nez, est le célèbre némésis de Harry Potter dans la série imaginée par J.K. Rowling

à lire aussi PHOTOS - Plongée dans l'univers de Harry Potter à Londres

Dans la galerie des cerfs , 70 figurants, masqués et vêtus de costumes en velours noirs pour la plupart, attendent d'entrer en plateau. "Dés qu'un film sortait, j'avais le même âge qu'Harry Potter", se rappelle Romain, un styliste basé en Seine-et-Marne. "Jouer dans cet univers, j'en ai rêvé pendant des années".

La galeries des cerfs a été reconvertie en vestiaire et en régie pour ce tournage © Radio France - Raphaël Cann

Le tournage se déroule dans une autre pièce du château, une large salle de réception. Dans cette scène, Voldemort s'infiltre dans la soirée mondaine d'une famille de riches sorciers français. "C'est assez exceptionnel de pouvoir tourner ici. Dés le coup de fil, ils nous ont dit que c'était ok pour eux, que le projet leur plaisait beaucoup", raconte Joris Faucon Grimaud, le réalisateur du court-métrage.

Les fans de la saga Harry Potter reconnaîtront la célèbre baguette blanche de Voldemort © Radio France - Raphaël Cann

Un budget de 28.000 euros

Ce court-métrage, dont l'idée émane de son réalisateur, est tourné depuis un an et demi et financé par deux campagnes participatives pour un montant total de 28.000 euros.

La cinquantaine de membres de l'équipe ne sont pas rémunérés, ni même le réalisateur ou les acteurs. "Je n'ai jamais vu un projet bénévole réunir une équipe aussi intense. On a l'impression d'être sur un tournage qui vaut des millions", commente Maxence Danet-Fauvel, aperçu dans la série SKAM. L'acteur interprète Voldemort, mais son costume restera secret à la demande de la production.

L'équipe du film est entièrement bénévole. © Radio France - Raphaël Cann

Ce court-métrage devrait sortir gratuitement sur Internet en novembre.