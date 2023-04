EN IMAGES - Le tournage de la nouvelle série de France Télévisions, "Déter", a débuté en Ille-et-Vilaine

La Bretagne encore et toujours terre de cinéma ! Depuis ce lundi 17 avril, les équipes de France Télévisions tournent leur nouvelle série, "Déter" (pour "déterminés"), à Étrelles, en Ille-et-Vilaine. Cette série sera diffusée en 200 épisodes de sept minutes, sur les plateformes, et probablement les antennes, de France Tv, à partir de l'automne 2023. En attendant, l'équipe de tournage est en Bretagne jusqu'au mois de novembre, pour donner vie à cette série qui traitera de sujets comme la ruralité, l'agriculture, mais aussi les préoccupations de la jeunesse ou encore l'inclusion.

Depuis le début de la semaine, les caméras ont investi un ancien lycée, fermé depuis 2019, renommé fictivement lycée Anjela Duval, nom d'une poétesse bretonne. "Il avait été laissé à l'abandon, squatté, tout était détruit. En deux mois, nous avons restauré quelques pièces. On a créé l'illusion, on a juste remis en ordre des éléments principaux comme le foyer, l'internat, la cantine, les salles de classe. Mais ce sont essentiellement des décors de cinéma", explique Erwan Le Floch, chef décorateur.

Les pièces non restaurées montrent l'ampleur du travail. Il y a de la moisissure du sol au plafond. © Radio France - Léa Dubost

Des comédiens qui en apprennent tous les jours

Sur place, environ 80 personnes s'affairent à leur poste dédié, dont les figurants et les comédiens. Ils ont quasiment tous la vingtaine, arrivent de Paris ou de Lyon, et participent à leur premier tournage d'ampleur. Sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément. "Même pas du tout", ironise Yanis Khiar, qui joue Mehdi dans la série. "Moi, je suis habitué aux odeurs du métro qui puent. Là, il faut s'habituer à la bouse de vache, c'est différent. Même au niveau du vocabulaire, je disais "fermier", on m'a conseillé de dire "agriculteur", ou "chef d'exploitation" plutôt", ajoute-t-il.

Sa collègue, Romane Mondoulet, qui joue Elsa, est ravie d'apprendre à ce sujet, auprès des lycéens et des agriculteurs. "On a pu rencontrer des lycéens, des éleveurs laitiers, pour leur poser plein de questions et même pratiquer. Cela nous permet de savoir de quoi on parle. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre", sourit-elle. La comédienne se dit ravie de pouvoir travailler dans un "si beau cadre, avec des décors parfaitement réalisés et de pouvoir véhiculer un message positif de l'agriculture". Pour ajouter du réalisme au lycée agricole, une chèvrerie a été installée avec cinq chèvres, des poulets ont été apportés et des vaches et des chevaux viendront régulièrement.

Une partie des comédiens. Yanis Khiar (Mehdi), Jeanne Hendschel (Lia), Romane Mondoulet (Elsa), Thibaud Delille (Basile). © Radio France - Léa Dubost

Une vitrine pour la Bretagne

Dix millions d'euros ont été investis dans cette série. "Déter" bénéficie également d'un soutien de 600.000 euros de la part de la Région Bretagne, et de 200.000 euros de Vitré Communauté. "C'est un plaisir de travailler ici. Tout a été facilité pour que notre arrivée se passe au mieux. Et tourner en Bretagne, première région agricole d'Europe, c'est totalement en adéquation avec notre série qui parle du monde agricole", souligne Toma de Matteis, directeur délégué de France Tv Studio et producteur de "Déter".

Plusieurs régions étaient en compétition pour accueillir le tournage de cette série. Isabelle le Callennec, présidente de Vitré Communauté se félicite d'avoir gagné. "En termes d'image, de vitrine, c'est très important pour nous. Et les retombées économiques sont réelles, car l'équipe du tournage est présente dans nos hôtels, nos restaurants, nos commerces. C'est extrêmement positif pour Vitré Communauté", conclut-elle.