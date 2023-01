EN IMAGES - Le village de Fontaine-Daniel dans le Nord-Mayenne veut être inscrit au patrimoine de l'Unesco

Et si un village mayennais de 160 habitants était inscrit au patrimoine matériel et immatériel de l'Unesco ? Les membres de l'association les Amis de Fontaine-Daniel se démènent pour que leur village accède à ce statut. C'est son histoire et son patrimoine qui font sa particularité.

En 1820, les Toiles de Mayenne font construire des bâtiments collectifs. À l'époque, tous les habitants de Fontaine-Daniel y travaillent. © Radio France - Selma Riche

"Il y a d'abord l'époque des moines cisterciens du XIIIème siècle à la Révolution qui ont construit l'étang, véritable carte postale de la Mayenne", explique Raphaël Denis, chargé de développement dans l'association des Amis de Fontaine-Daniel. "Et bien sûr la cité ouvrière du XIXème siècle, construite autour des Toiles de Mayenne."

Aujourd'hui, seul un habitant de Fontaine-Daniel travaille aux Toiles de Mayenne. © Radio France - Selma Riche

L'étang de Fontaine-Daniel, créé au XIIIème siècle, est l'un des paysages les plus connus en Mayenne. © Radio France - Selma Riche