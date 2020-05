EN IMAGES – Déconfinement : 10 sites à découvrir ou redécouvrir en Franche-Comté

La Franche-Comté dispose de nombreux sites naturels à visiter. Notre région pourrait bien séduire les touristes qui resteront en France cet été après l'épidémie de coronavirus. Notre région avec son éventail de vert et de bleu, de lacs et de cascades a de nombreux atouts. On trouve ici des sites quelquefois méconnus, où l'on peut aisément se mettre à distance des foules. François Chauvin, correspondant du guide du Routard rappelle qu'il y a une variété de paysages. Ses coups de cœur : la Forêt de Chaux qui est méconnue ou bien le plateau des milles étangs.

Voici une sélection (non exhaustive) de sites à découvrir ou (re)découvrir en Franche-Comté

Il y a aussi plusieurs routes thématiques en Franche-Comté qui mêlent gastronomie et paysage, comme la route vélo et fromage et la route des vins du Jura.