EN IMAGES - Les bénévoles de Habitat et Humanisme visitent Geoffroy Guichard avec Loïc Perrin

Une vingtaine de bénévoles et de bénéficiaires d'Habitat et Humanisme ont découvert les coulisses du stade stéphanois avec un guide exceptionnel ! Loïc Perrin, l'ancien capitaine mythique de l'ASSE les a accompagné dans les entrailles de Geoffroy-Guichard.

Kadra écoute religieusement les anecdotes de vestiaire de Loïc Perrin et les immortalise sur son smartphone.

Loïc Perrin montre l'exemple avec Habitat et Humanisme. A l'occasion du changement d'heure ce dimanche 31 octobre, l'association propose de consacrer l'heure de sommeil gagnée à une jolie cause. L'ancien capitaine légendaire de l'AS Saint-Etienne s'est prêté au jeu de l'Heure Solidaire, en accompagnant une vingtaine de bénéficiaires et de bénévoles de l'association dans leur visite des coulisses du stade Geoffroy-Guichard.

Dans le couloir qui mène les joueurs au terrain, Loïc Perrin raconte aux visiteurs les claquements de crampons pour impressionner les Lyonnais lors des derbys. © Radio France - Louise Thomann

La petite équipe a pris la pose, avec le légendaire joueur, au bord de la pelouse du Chaudron. "Je pensais pas que c'était si grand" souffle Kadra, estomaquée. © Radio France - Louise Thomann

Loïc Perrin montre aux visiteurs la place qu'il avait dans les vestiaires des Verts. © Radio France - Louise Thomann

Si vous aussi vous voulez donner de votre temps, Habitat et Humanisme recherche des bénévoles : vous pouvez participer en cliquant sur ce lien.