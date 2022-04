EN IMAGES - Les bunkers allemands de la batterie de Crisbecq rouvrent leurs portes

Pendant cette deuxième semaine des vacances de Pâques, les touristes affluent dans la Manche. SI certains profitent du soleil et de la plage, d'autres préfèrent les lieux historiques et de mémoire comme la batterie de Crisbecq, l'impressionnante fortification allemande à Saint-Marcouf.

La batterie de Crisberq à Saint-Marcouf a rouvert ses portes au public le 1er avril, pour le plus grand bonheur des vacanciers et de son personnel. Marie Leveziel, guide touristique sur le site depuis dix ans, a le sourire jusqu'aux oreilles. "Pendant deux ans, ça a été compliqué, on a ouvert plus tard, on était restreint avec le port du masque, le pass sanitaire donc on est très très heureux de revoir autant de visiteurs."

C'est depuis la batterie de Crisbecq qu'a été tiré le premier coup de canon le matin du Débarquement. © Radio France - Selma Riche

Depuis sa réouverture, les touristes français comme étrangers sont au rendez-vous. "On a même retrouvé la clientèle étrangère qu'on n'avait pas vue depuis le début de la crise sanitaire", ajoute Marie Leveziel.

La batterie a été servie par 297 marins et protégée par une centaine d'hommes de l'infanterie. © Radio France - Selma Riche

"S'imprégner, se rendre compte"

Le secret de la batterie, ce sont ses bunkers qu'il est possible de visiter et sa riche artillerie. "Que ce soit les plus jeunes à partir de 6 ans ou les plus anciens, ce qui leur plaît c'est cette proximité, car c'est vraiment du réel", précise Marie Leveziel.

Certains canons de la batterie tiraient jusqu'à 18km de distance. © Radio France - Selma Riche

Et ce n'est pas Amaya, 10 ans, qui va dire le contraire. "Ce que j'ai préféré, c'est le gros trou dans le mur fait par un obus", explique-t-elle. La petite Nantaise est venue en vacances avec ses parents, spécifiquement pour découvrir le patrimoine culturel et historique de la Manche.

La batterie de Crisbecq fermera pour la saison le 11 novembre 2022. © Radio France - Selma Riche

Les parents, passionnés d'histoire tous les deux, veulent transmettre cette culture à leurs enfants. "_On leur donne des bribes pour s'imprégner de ce qu'il s'est passé pour nos grands-parents et leurs arrière-grands-parents. C'est juste pour se rendre compt_e", explique le papa, Kévin.

"Apprendre de l'histoire"

Et tout est fait pour. À l'intérieur des bunkers, des scènes de l'époque sont reconstituées avec des pièces de collections, des uniformes, des objets et même des audios. De quoi convaincre Baptiste, 15 ans. "C'est vrai que j'aurais préféré rester chez moi, mais en fait, c'est plutôt impressionnant en vrai. Quand on voit des photos, on n'a pas la mesure de la chose alors que là on voit comment ça fonctionne, on voit toutes machines", s'étonne l'adolescent.

Les Allemands ont construit la batterie en 1941 dans le cadre du Mur de l'Atlantique, redoutant des débarquements alliés. © Radio France - Selma Riche

Pour son père Hugues, c'est absolument essentiel d'emmener les enfants dans les sites historiques. "Dans le contexte international actuel et même national, c'est extrêmement important d'être conscient de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui a pu se passer et d'apprendre de l'histoire."