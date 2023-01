EN IMAGES - Les cavités souterraines de Pfastatt surveillées de près, pour éviter les effondrements

Un programme de prévention des risques d'effondrement dans les cavités souterraines a été lancé dans l'agglomération de Mulhouse. 4 communes sont concernées. L'objectif est de sensibiliser les maires sur la nécessité de réaliser un diagnostic des galeries sur leurs territoires, surveiller leur évolution, pour anticiper tout risque d'effondrement . La finalité est bien sûr de protéger les personnes et les biens.

Surveillance permanente dans les galeries de Pfastatt

A Pfastatt les galeries creusées au 19e siècle sont surveillées comme le lait sur le feu. Elles ont servi à l'extraction du lœss, une roche sédimentaire, pour fabriquer les tuiles et les briques. Des brasseurs sont se sont aussi installés.

Ces galeries ont servi aussi à faire mûrir du champagne. Pendant la seconde guerre mondiale, les habitants s'y rendaient aussi pour s'abriter des bombardements.

Au fil des années, il faut les surveiller, car il y a des infiltrations d'eau à cause des racines des arbres qui percent. Elles peuvent aussi bouger à cause des écarts de températures, comme pendant la dernière canicule. Une sécurisation nécessaire, car elles sont en dessous d'une école et une cour d'école. Lors du dernier tremblement de terre en Alsace début septembre , elles n'ont pas bougé.

Des souterrains qui peuvent-être fragilisés au fil des années © Radio France - Guillaume Chhum

Ces cavités ont aussi servi à faire mûrir du champagne © Radio France - Guillaume Chhum

"Il peut y avoir des phénomène de retrait-gonflement. C'est une terre argileuse, donc il peut y avoir des conséquences. Cet été, il y a eu des petits tas de terre qui sont apparus, ça montre que ça bouge," explique Patrice Wilemann, le directeur des services techniques, en charge de la surveillance.

Une sécurisation qui coûte cher

Un kilomètre a été sécurisé par la commune. Un dispositif qui coûte cher, près de 800.000 euros ont été débloqués pour l'instant par la mairie de Pfastatt.

Des cavités souterraines qu'il faut sécuriser en permanence © Radio France - Guillaume Chhum

Des souvenirs affichés à l'entrée des cavités © Radio France - Guillaume Chhum

La mairie souhaite dans les années à venir, disposer de fonds supplémentaires pour pouvoir aménager et faire découvrir à plus de monde, les richesses de ces cavités souterraines. Pour l'instant, elles surtout sont à découvrir pour les journées du patrimoine, les visiteurs sont alors accompagnés d'un spéléologue pour la sécurité.