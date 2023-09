EN IMAGES - Les cèpes sont enfin sortis en Charente-Maritime !

Ils sont enfin sortis. Les cèpes ont commencé à pousser en Charente-Maritime ! Ces derniers jours, les conditions météo et la lunaison ont permis aux champignons de pousser. Et de nombreuses voitures sont garées le long des sentiers des forêts reconnues comme des spots. France Bleu La Rochelle a suivi Christian You, un mycologue et botaniste reconnu, dans le secteur forestier de Pons. Bilan de la matinée : plusieurs kilos de cèpes de Bordeaux et d'été dans les paniers.

Christian You, un mycologue passionné et épicurien

Cèpes de Bordeaux...

Il a suffi de parcourir quelques dizaines de mètres sur le sentier pour débusquer les premiers cèpes... de Bordeaux. Bien fondus dans le parterre feuillu de la forêt pontoise. Le temps que les yeux s'adaptent à la végétation. "C'est le cèpe à tête noire ou cèpe bronzé. Il est plus trapu, plus ventru. Il a une plus grande notoriété que le cèpe d'été."

Le cèpe de Bordeaux se distingue par son chapeau sombre et son pied trapu

... et d'été

Christian You prend la tangente et se dirige vers sa parcelle préférée, son spot. Peu fréquenté, mais fertile. Bingo, Ils sont là et en quantité. Le panier devient trop petit. Le cèpe de Bordeaux côtoie le cèpe d'été. "Il a un pied cylindrique. est excellent ! C'est un goût fongique très agréable, mais il faut bien le faire cuire. Moi je l'aime bien cuit en surface et moelleux à l'intérieur ! C'est un peu le cousin du cèpe de Bordeaux. Normalement, il devrait pousser l'été mais là, c'est un peu le contraire. Cette année, le cèpe de Bordeaux a poussé en premier."

Sa majesté le cèpe, roi des forêts

Pas de sac

Notre quête de cèpes croise le chemin de deux cueilleuses, mère et fille. Sacs plastique à la main. "Surtout pas", s'offusque le mycologue pontois. "L'idéal est de disposer les champignons dans un panier avec des fougères dans le fond". Alors cette cueillette mesdames ? "Quelques pibles gris, des petits bolets des charmes et quelques cèpes un peu mangés par les bêtes". C'est la première fois que je viens cette année. Je ne viens pas souvent ici. C'est surtout ma mère qui connait le coin".

Le cèpe d'été, savoureux à la dégustation

Plus de 2000 espèces en Charente-Maritime

Contrairement aux idées reçues, la Charente-Maritime est un département très riche en champignons. Selon Christian You, plus de 2000 espèces ont été recensées. "Sur ces 2000 espèces, on va avoir une soixantaine de champignons comestibles. Comestibles ne voulant pas dire bons. Après, on attribue des fourchettes ou des étoiles comme je l'ai fait dans mon petit guide". Un guide pratique intitulé "Découvrir les champignons de Haute-Saintonge et des territoires limitrophes", idéal pour des cueillettes intelligentes et sécurisées. Il sera officiellement présenté ce samedi 30 septembre à 18h à la médiathèque Pierre-Senillou à Pons.

Le mycologue tient à rajouter que les champignons charentais-maritimes sont bien parfumés par rapport à d'autres régions "C'est un peu comme la vigne, tributaire d'une géologie particulière, qui lui donne son caractère. Quand vous avez un mélange de chênes, de houx, de châtaigniers et de charmes, vous avez un terroir qui donne automatiquement un parfum particulier aux cèpes."

Christian You, mycologue auteur d'un guide pratique à Pons

Le mycologue pontois Christian You organisera une exposition avec plus 200 espèces représentées le 21 et 22 octobre prochains à la salle des fêtes d’Echillais.