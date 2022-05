EN IMAGES - Les chars se préparent avant le retour de la Cavalcade de Limoges

Les chars et les fanfares bientôt de retour dans le centre de Limoges ! La célèbre Cavalcade se tiendra le dimanche le 8 mai. Cela fait deux ans que l'évènement n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. France Bleu Limousin a pu voir les chars en avant-première.

Ils sont impressionnants ces chars multicolores stockés dans les hangars des ateliers municipaux de Limoges. Il y en a une dizaine et ils sont chouchoutés par les peintres de la ville. Les agents donnent les derniers coups de pinceaux et de rouleaux avant le Jour J. Un travail minutieux, créatif et artistique qui emballe les équipes.

"Il faut que ça pète"

C'est l'heure de peaufiner les derniers détails pour Patrick. Avec son rouleau, il recouvre le bois du char de peinture orange : "Il faut tout gratter car il s'écaille, et puis on le repeint. Il faut que ça pète, il faut que la couleur donne de la joie" explique-t-il. Ce char là devrait plaire aux plus jeunes. Il a pour thème les Looney Tunes avec au centre un immense Daffy Duck, le canard fou des célèbres dessins animés sur un ring de box : "C'est pas mal de boulot, il a fallu aussi repeindre le personnage poursuit Patrick. Un immense visage représentant Bugs Bunny a même été peint à l'arrière du char. Il faut encore ajouter les personnages les plus connus : Titi et Grosminet. En plus de cela, le char prêté par la ville de Cholet est arrivé totalement démonté à Limoges comme l'explique Eddie Jacquet, le directeur des ateliers : "Les agents remontent le char de A à Z avec une part artistique, de créativité et des adaptations si un décor est trop abîmé". Une sacrée mission qui change les habitudes des peintres de la ville : "Oui ça change du travail traditionnel, quand on peint les murs des écoles ou de tous les bâtiments qui appartiennent à la mairie. Là, c'est vrai que c'est très agréable".

En tout, dix agents de la ville se sont mobilisés pour remettre en état les chars pendant les deux derniers mois.

Il y aura un peu de Brésil à Limoges ce dimanche 8 mai © Radio France - Flavien Groyer

Alice et le chapelier fou seront à Limoges ! © Radio France - Flavien Groyer

Le Mexique a droit à son propre char © Radio France - Flavien Groyer

Début du défilé à 15h

Les chars seront emmenés dans les rues de Limoges par des tracteurs. Le défilé débute à 15h dimanche depuis le Champ-de-Juillet. Vous pourrez même admirer les chars décorés par les ateliers municipaux dès 12h, rue d'Isly : "Brasil", "Alice au pays des Merveilles", "Viva Mexico" et bien sûr les "Looney Tunes". Le public pourra également applaudir de nombreux groupes locaux entre les chars : l'Harmonie de Limoges, les Gueules Sèches, un showband venu de Vendée, une fanfare belge, la Banda de Bessines et même une fanfare allemande ! Les Gueules Sèches auront le droit à leur propre char pour fêter leurs 100 ans d'existence.