EN IMAGES - Les chars sont de retour pour la traditionnelle cavalcade de la Trinité à Guéret

"Ça va être une joie de voir les gens nous applaudir", explique Gérard, très ému. Ça fait 35 ans que ce creusois fait partie du comité des fêtes de Guéret. Et après quatre ans, il est ravi de voir le retour des chars dans la Cavalcade de la Trinité, le dimanche 4 juin, à partir de 15 heures.

Un Mario, un Stitch, un coq, un Rasta ... les chars sont diversifiés, mais tous aussi colorés les uns que les autres. © Radio France - Juliette Mylle

En 2020 et en 2021, ce n'était pas possible, à cause du Covid. Et en 2022, un petit défilé avait été organisé, mais sans chars. Le délai était trop court pour le comité des fêtes, l'association qui s'occupe d'acheter et de rénover ces chars.

Alors, cette année, c'est l'effervescence. "On a un Mario, un coq, un Stitch, un side-car, une coupe de fruit, un char de Miss et un Rasta, énumère Dominique, la trésorière du comité des fêtes. On est content de pouvoir repartir avec cette activité. Refaire des chars, ça nous manquait. Nous, on est restés des enfants, même avec notre grand âge, on adore ça."

Les chars sont constitués de petites fleurs de papiers de soie. © Radio France - Juliette Mylle

Une dizaine de bénévoles se sont relayés, pour remettre des petites fleurs de papiers de soie sur ces chars. Parmi eux, il y a Isabelle, ravie de pouvoir participer à cette tradition creusoise. " Surtout, il y aura la joie des enfants, parce que ce sont des personnages qu'ils connaissent très bien, sourit cette Guérétoise. Je pense qu'on va voir des beaux sourires et des beaux applaudissements."

Il faut espérer que le soleil soit au rendez-vous pour cette parade. S'il pleut trop, il ne sera pas possible de sortir les chars. - Juliette Mylle

Ce qu'espèrent maintenant ces bénévoles, c'est que la météo soit de leur côté pour la parade. S'il pleut trop, les chars ne pourront malheureusement pas être sortis. Et bien sûr, dans cette parade, en plus des chars, il y aura des musiciens pour mettre de l'ambiance !