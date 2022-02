EN IMAGES - Les Coniques Brass Band de Mayenne font désormais partie de l'élite des orchestres de cuivres

Les Coniques Brass Band font désormais partie de l'élite des orchestres de cuivre et de percussion

Il est facile d'imaginer la joie des musiciennes et des musiciens mayennais qui font désormais partie de l'élite française des Brass Band. Ce week-end, dans la région de Rouen, les Coniques Brass Band, un groupe fondé en 2010, ont su conquérir et le public et le jury du championnat de France de Brass Band.

L'orchestre de cuivres de Mayenne a brillé en obtenant d'excellents résultats en division 2, ce qui lui permet d'accéder au plus haut niveau national.

Les artistes mayennais, tous bénévoles, entrent donc dans le cercle des meilleurs groupes de Brass Band du pays. Félicitations !