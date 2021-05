EN IMAGES : les coulisses du documentaire de France 3 Occitanie sur les 20 ans d'AZF

Quatre épisodes, un scénario réaliste, un travail d'archive et de tournage titanesque. France 3 Occitanie avec Les Films du Sud et Veo Productions réalisent un documentaire sur les 20 ans de l'explosion de l'usine AZF. Tout comme France Bleu Occitanie, France 3 a souhaité marquer le coup. Une histoire qui s'articule autour d'un personnage, qui revient à Toulouse 20 ans après avoir perdu son père dans l'explosion de l'usine. Il se rend compte que le travail de mémoire n'a pas été fait et que le sujet divise toujours autant. France Bleu Occitanie a rencontré les auteurs et les producteurs du projet.

Atmosphère incroyable. - Sandrine Mercier

La genèse du documentaire

Fabrice Valéry est le Délégué Antennes et Contenus de France 3 Occitanie. Un projet symbolique pour France 3, l'une des premières télévisions sur place le jour de l'explosion. Il explique la trame de ce docu-fiction.

"Qu'est ce qu'on a voulu faire ? Quatre épisodes plus courts, c'est à dire des épisodes entre 25 et 30 minutes mais qui soit scénarisé, dans lesquels on raconte l'histoire avec une comédienne, mais qui ne joue pas, qui incarne. C'est une comédienne qui incarne une jeune fille qui a perdu son papa dans l'explosion. On est proche d'un personnage qui existe réellement, mais ce qu'on voulait, c'est surtout que ça puisse ressembler à la population toulousaine d'aujourd'hui. Aussi parce que finalement, ça s'adresse aussi à un public jeune qui n'a pas connu l'explosion. Et puis, évidemment, il y a un aspect très cinéma et on le verra dans ces images parce que les auteurs ont voulu traiter l'image d'une manière très qualitative, de manière à pouvoir faire, on l'espère, une série documentaire qui va rester dans l'histoire"

Lieu symbolique

Sandrine Mercier et Juan Hidalgo sont les deux auteurs de ce documentaire sur AZF. Originaires de Toulouse, tourner dans le Hall de la Cartoucherie est atypique, symbolique. Mais il permet de relever le défi techniquement selon Juan : "Ici, on a à la fois de la projection, à la fois du drône à la fois des travellings. C'est quasiment une grosse production, on n'avait pas l'habitude de ce genre de production. On est plutôt des auteurs-réalisateurs de documentaires plus légers, avec caméra, où on a un rapport avec les personnes qu'on aime, que l'on filme beaucoup plus proche. Et là, on voit que c'est quand même un gros projet."

Ils utilisent la grandeur du hangar pour vidéo-projeter des images. - Sandrine Mercier

Pour Sandrine, le plus dur dans la réalisation, c'est le travail de mémoire. En 2021, le documentaire doit convenir à ceux qui ont vécu AZF et les nouveaux toulousains : "Les Toulousains qui l'ont vécu en général savent précisément ce qu'ils faisaient ce jour -là à 10h17. Tout le monde peut le dire, mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ne savent pas forcément ce qui s'est passé et c'était très intéressant de transmettre cette histoire pour que ça ne se renouvelle pas. Parce que la mémoire, il faut qu'elle soit gardée, qu'elle soit conservée et qu'elle soit transmise."

Le documentaire verra le jour à la rentrée septembre, tout comme la série de podcast événement de France Bleu Occitanie sur les 20 ans du drame.