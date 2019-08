EN IMAGES | Les cyclistes traversent l'Europe du Nord au Sud, en passant par la Vienne

Le cyclo-tourisme se développe toujours plus en France et dans le Poitou, il y a un circuit européen très connu qui passe à l'Est de la Vienne : la "Scandibérique Eurovélo V3", de la Norvège à l'Espagne. Des panneaux et des partenariats avec des hébergements ont été mis en place au début de l'été.

Lussac-les-Châteaux, France

La Scandibérique existe depuis plus de 20 ans, des pistes cyclables qui permettent de traverser l'Europe à son rythme et en pédalant. En 2018, la route V3, longue de 5.000 kilomètres et qui passe par la Vienne, a été inaugurée et son tracé est maintenant presque entière balisé. Des panneaux et des partenariats avec des hébergements ont été mis en place au début de l'été. Sharon et Chris, deux touristes australiens en profite. "Nous sommes partis de Belgique, direction Barcelone", expliquent-ils lors d'une pause à Valdivienne.

Sharon et Chris font parcourent l'Europe à vélo pour la troisième fois de leur vie. © Radio France - Fanny Bouvard

"Parcourir la France en vélo est un vrai plaisir ! En plus, on peut beaucoup manger, on a une excuse" Chris

Ils circulent bien chargés. "On a apporté nos vélos avec nous de Tasmanie, souligne Sharon. Avec la tente, le duvet, le sac de couchage... On dort le plus souvent au camping, et on s'arrêt où on a envie, quand on a envie!". Ce soir, ce sera Queaux, pour le festival de l'été en bord de Vienne, dans le camping municipal.

-->> La carte est à retrouver ici.

Pour faire la Scandibérique, mieux vaut une carte. © Radio France - Fanny Bouvard

Pour faciliter l'évolution des cyclistes sur nos routes de la Vienne, les offices du tourisme ont trouvé des accords avec des campings et hôtels entre Availles-Limouzine et Valdivienne. "On y trouve tout ce qu'il faut pour se garer et pour réparer son vélo, souligne Lucie Beauregard de l'office de tourisme de Lussac-les-Châteaux. On a pas encore de chiffres mais on voit déjà pas mal de cyclo-touristes passer par chez nous. Beaucoup d'étrangers !".