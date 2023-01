EN IMAGES - Les décorations florales de Chenonceau pour Noël aux pays des Châteaux 2022

L'opération "Noël aux pays des châteaux" touche à sa fin ce lundi 2 janvier 2023. Décorations de Noël, ateliers thématiques, spectacles pour les enfants, visites aux chandelles, le programme de cette sixième édition a été riche dans les sept châteaux participants. Il était même possible d'en profiter ce week-end, car plusieurs châteaux ont ouvert leurs portes ce dimanche 1er janvier. C'est le cas de Chenonceau, où plus de 1.500 personnes sont venues admirer les créations de l'atelier floral.

Avant même d'entrer dans le château de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, le visiteur est accueilli par des chants de Noël, et des arbres illuminés mais c'est une simple mise en bouche.

Chenonceau est en effet le seul château en Europe à disposer de son propre atelier floral, il est dirigé par Jean-François Boucher, meilleur ouvrier de France. C'est lui et son équipe qui se cache derrière les multiples créations de cet édition 2022 de Noël aux pays des châteaux à Chenonceau. Cette année 5 à 8.000 tiges de fleurs ont été utilisées pour décorer le château, sans compter les sapins et de multiples éléments de décors comme ... des gâteaux et du chocolat !

Dans la salle des gardes de Chenonceau, le visiteur est accueilli par une première série de grandes compositions florales. © Radio France

En effet, dès la première salle, la salle des gardes, on en prend plein la vue. Bon nombre de visiteurs s'empressent de prendre en photos les grandes compositions florales exposées au quatre coins de la pièce. Nicole a les yeux qui pétillent : "Il y a des plumes hautes, des hortensias, des roses blanches. C'est très joli" confie-t-elle.

Pour cette édition 2022 une grande table avec une décoration de style vénitien a été dressée dans la galerie construite par Catherine de Médicis. © Radio France

Un peu plus loin dans la visite, des dizaines de personnes s'attardent dans la grande galerie construite par Catherine de Médicis. Au centre de la pièce trône une immense table, dressée dans le style de Venise. "Je trouve ça magnifique" s'exclame Michelle avant de poursuivre "il faut venir le voir, c'est tout, car je ne pense pas que l'on puisse le décrire !"

Toujours dans la galerie, un immense sapin de noël a été installé. © Radio France

Au bout de la table, le spectacle continue avec un immense sapin de noël. Jean-Paul est en train de prendre en photo son épouse devant celui-ci. Il le reconnaît c'est un sublime sapin mais il aurait bien du mal à l'installer chez lui. "Le sapin à lui seul doit faire au moins une bonne centaine de kilos et donc il y a encore une bonne centaine de kilos de décorations" s'amuse ce touriste venu de Belgique.

Jean-Paul et sa femme admirent le sapin de Noël installé dans la galerie et le soin apporté aux détails. © Radio France

Jean-Paul et sa femme viennent plusieurs fois par an en France pour visiter des châteaux. Ils ont déjà visité Chenonceau à Noël, et y reviennent avec plaisir : "quand le château est plus dépouillé on va plus dans la culture, dans l'Histoire de France. Quand c'est noël aux pays des châteaux, les décors prennent le pas sur la culture" explique-t-elle. Lui, ajoute : "On a tout le loisir de venir en France dans l'année de voir des lieux avec une visite guidée. Ici cela à moins de sens on vient surtout pour les décorations de noël et prendre des photos à partager dans la famille".

Au total, 5 à 8000 tiges de fleurs ont été utilisées cette année pour les compositions comme ici dans le Salon Louis XIV. © Radio France

En descendant dans les cuisines du château, le visiteur est accueilli par des effluves de chocolat, de pandoro, de panettone et autres brioches. Les gourmandises ont été mêlées aux décorations. "On met toujours un clin d'oeil aux parents et aux enfants, il y a toujours une pièce qui leur est dédiée" explique Caroline Darasse , directrice de la communication du Château de Chenonceau.

Dans les cuisines de Chenonceau les décorations font travailler la vue tout autant que l'odorat ... comme ici avec le chocolat ! © Radio France

Et visiblement ça fonctionne. Noah s'extasie devant la table tout en chocolat. Il a même du mal à y croire. Jules, lui, ouvre de grands yeux. "Il y a plein de sculptures en chocolat, des fèves de cacao. C'est un travail formidable qu'ils ont dû faire les chocolatiers" lance, admiratif, le petit garçon.

"Il y a plein de sculptures en chocolat, de fèves de cacao" s'émerveille Jules. © Radio France

Succès aussi chez les plus grands, comme Gérard qui s'en amuse : "sur les table c'est marqué ne pas toucher. Mais nous on ne veut pas toucher, on veut juste goûter !"

Les compositions de l'atelier floral décorent également le vestibule du deuxième étage. © Radio France

Bonne nouvelle : une partie des compositions vont jouer les prolongations quelques jours confie la directrice de la communication de Chenonceau.