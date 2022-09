EN IMAGES - Les dernières visites du petit théâtre de Guéret avant les rénovations

Ce samedi et dimanche, ce sont les journées du patrimoine. Partout en Creuse, des lieux moins accessibles, comme le petit théâtre de Guéret, qui a eu les honneurs d'une visite présidentielle vendredi, et qui va entamer ses travaux de rénovation l'année prochaine. Cela veut donc dire que c'est la dernière fois avant 2025 que les Creusois peuvent y mettre les pieds. Des visites parfois empreintes de nostalgies.

Les Creusois sont venus le visiter une dernière fois, avant les rénovations. © Radio France - Juliette Mylle

A son entrée dans la salle de spectacle, accueillie par une violoniste, Jacqueline a un peu les larmes aux yeux, "Je suis un peu émue, rit-elle. Parce que c'est ma jeunesse. "Cette Creusoise de 74 ans a connu le petit théâtre, étant enfant, elle voulait le visiter une dernière fois, comme dans son souvenir. "Je venais voir les films, mes parents venaient au cinéma, toutes les semaines, se souvient-elle. Quand j'étais petite fille, je me mettais au premier balcon, et il n'y avait personne devant moi, c'était l'idéal. "

Les chaises du "poulailler", c'est à dire le balcon le plus haut du théâtre à l'italienne, sont d'origines. © Radio France - Juliette Mylle

Clara, elle, a 22 ans. Elle n'avait jamais eu l'occasion de le visiter. Elle profite donc de cette dernière opportunité. "C'est vraiment joli, c'est très atypique, franchement, j'adore. Ce serait bien que ça reste dans son jus en soi, et que ça reste comme ça, même dans la rénovation."

Le théâtre entame ses rénovations en 2023, et les terminera en 2025. © Radio France - Juliette Mylle

Et ces Journées du patrimoine, elles ont une saveur particulière pour Séverine Peyron, la présidente de Masquarades, l'association qui a lutté pour la sauvegarde de ce petit théâtre. Ça fait dix ans qu'elle participe aux Journées du patrimoine et c'est la dernière fois qu'elles se dérouleront dans ce décor. "Je crois qu'on ne réalise pas, raconte t-elle. On dit quand même aux gens de prendre des photos puisque je pense qu'il y aura du changement. Donc il faut qu'ils gardent en mémoire l'état dans lequel il est."

Et les Creusois l'ont bien compris. Lors de la première journée, presque toutes les visites étaient complètes.