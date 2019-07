EN IMAGES - Les Gaulois et les Romains se sont de nouveau affrontés à Gergovie pour les Arverniales

Gergovie, La Roche-Blanche, France

Le temps a été clément cette année. Si en 2018, le sol avait été gorgé d'eau, le soleil a été au beau fixe. Avec 30 degrés relevés sur le plateau à la mi-journée, les organismes avaient même de quoi fatiguer un peu. Pour autant, selon les organisateurs, les Arverniales font toujours recette. La manifestation avait rassemblé l'année dernière 7 000 visiteurs. Cette année, on devrait être entre 7 000 et 9 000, confie-t-on au sein de l'association.

Un spectacle équestre

Comme chaque année, on retrouve ce qui fait le charme de cet événement : voir la vie d'un camp gaulois ou romain, les tailleurs de pierre, ou encore les cuisinières qui, autour du feu, cuisent des galettes, un des aliments essentiels des gaulois. La nouveauté réside dans le spectacle présenté au coeur du plateau. "Les équités", de la troupe Les Portes de l'Histoire, est un spectacle de gladiateurs à cheval. "Le cheval est un ami, un compagnon de guerre pour les romains et les gaulois" explique Nathalie, qui jouait Caius. "Ce n'était pas un animal de compagnie."

Les chevaux ont ensuite paradé sur le plateau de Gergovie © Radio France - Mickaël Chailloux

Le combattant et son fidèle destroyer ne faisaient qu'un, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce week-end, d'ailleurs, un homme de 62 ans a fait une chute à cheval durant le spectacle de samedi. "Son cheval a glissé, raconte Nathalie, le terrain est similaire à ce que les hommes ont connu à Gergovie en 52 avant JC, et en plus dans une cote de maille à 10 kilos et avec un casque de 5 kilos, quand on glisse, tout le monde glisse avec lui." L'homme va bien et a même pu jouer ce dimanche.

Les Arverniales présentes pour leurs 20 ans ?

Néanmoins, comme toute association, les Arverniales souffrent de la crise du bénévolat. Les engagements seraient difficile à provoquer. C'est pour cela que l'association avait fait un appel sur les réseaux sociaux. "Sur ce week-end, ça a été compliqué. On manque toujours de bénévoles. Comme cette année, on gère tout seul, il fallait qu'on trouve les bonnes personnes pour porter la responsabilité" explique la présidente Coline Peignelin.

Les regards sont tournés sur les prochaines manifestations la 19e année mais aussi les 20 ans. _"I_l y a de plus en plus de contraintes réglementaires. On doit s'y adapter, ce n'est pas forcement évident. Le site de Gergovie n'est pas très accessible, et évidemment, il y a beaucoup de patrimoine dans le sous-sol du plateau qu'il faut préserver". Les 100 bénévoles présents sur les deux jours (et la vingtaine de bénévoles actifs) veulent tous fêter leurs 20 ans en 2021.

La cuisine des gaulois était toujours présente sur le plateau de Gergovie © Radio France - Mickaël Chailloux

Le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie ouvre dans deux mois

Si la bataille de Gergovie a été reconstituée sur le plateau ce week-end, les passionnés pourront bientôt la découvrir dans une autre forme, plus technologique. Le MAB, ou Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie ouvrira ses portes le 21 septembre. Il permettra, dans un design épuré et à l'aide de 40 tablettes tactiles, de revivre cet événement majeur de l'histoire, mais aussi tous les sites archéologiques des peuples Arvernes, comme Corent par exemple.