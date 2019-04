EN IMAGES - Les jeunes agriculteurs proposent des baptêmes en tracteur à Niort Expo

Niort, France

Niort Expo, la foire expo nouvelle formule revient à Niort à partir de ce samedi et jusqu'au 1er mai. Plus de 200 exposants présents pour cette 3e édition avec un village habitat, un village bien-être, un village auto et camping-car et un village agricole. Le thème de Niort Expo c'est en effet "la ferme dans la ville". Avec un marché de producteur, une ferme pédagogique et des baptêmes de tracteurs, organisés par les jeunes agriculteurs.

Des tours de 5 minutes sont proposés au public. Aux grands mais même aux enfants. "Ils peuvent être sur les genoux ou tenir le volant", précise Kévin Pineau, secrétaire général des JA 79. "L'idée de ces baptêmes, c'est de pouvoir échanger avec le grand public et nos consommateurs. Il y a tellement d'intermédiaires entre nous qu'ils ne se rendent pas forcément compte du travail qu'on fait", poursuit l'agriculteur de Celles-sur-Belle.

France Bleu Poitou a pu testé en avant première :

Dans la série "j'ai testé pour vous" : le baptême en tracteur. Animation proposée à partir de samedi par @jeunesagris79 à #NiortExpo. Pas simple les virages... https://t.co/cEVvuZUpqLpic.twitter.com/IZ5iZeGIzc — Noémie Guillotin (@NGFBPoitou) April 26, 2019

Un parcours a été aménagé, gare aux virages ! © Radio France - Noémie Guillotin

Coût d'un baptême en tracteur : 2 euros. L'entrée à Niort expo, elle, est gratuite. Niort expo c'est aussi une fête foraine qui dure jusqu'au 5 mai.