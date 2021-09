EN IMAGES - Les lecteurs retrouvent le chapiteau du Livre sur la Place de Nancy

Le chapiteau de la place Carrière, à Nancy en Meurthe-et-Moselle, fait sont retour cette année pour la 43e édition du Livre sur la Place après une édition précédente remaniée à cause de la pandémie. Ce lieu emblématique permet aux lecteurs d'échanger avec de nombreux auteurs.

"C'est un grand plaisir, ça m'avait beaucoup manqué l'an dernier", Monica, comme beaucoup de lectrices et de lecteurs du Livre sur la Place, le premier salon littéraire de la rentrée qui se tient tout ce week-end à Nancy, vivent avec joie le retour du chapiteau sur la place de la Carrière au cœur de l'espace XVIIIe.

Un chapiteau absent en 2020, pour des raisons sanitaire au cours d'une édition remaniée, considéré par beaucoup comme le "cœur battant du Livre sur la Place". Cette année, il est à nouveau possible pour le public de rencontrer près de 500 auteurs sur tout le week-end.

Des allées devenues rapidement noires de monde © Radio France - Léo Limon

Rapidement ce samedi, les allées se sont remplies donnant lieux aux traditionnels bouchons entre les stands. Du point de vue sanitaire, le pass sanitaire est obligatoire et pour le chapiteau la jauge maximale a été fixée cette année à 2000 personnes contre 2700 en 2019, avec des aérations prévues sur les côtés.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre au livre sur la place 2021 à Nancy © Radio France - Léo Limon

Pour les lecteurs, chacun à sa technique, il y a ceux comme Céline qui ont tout prévu : "j'ai peu de temps alors j'ai ciblé les auteurs que veux voir. Je suis allée voir Carène Ponte, Aurélie Valognes et Tatiana de Rosnay." Et puis d'autres prennent d'avantage de plaisir à flâner dans le salon, comme Valentine : "Cette année c'est la découverte, je n'ai pas regarder le programme, je vais simplement me balader".

Bernard Minier dédicace un de ses ouvrages au livre sur la place 2021 à Nancy © Radio France - Léo Limon

Une balade que fait aussi Pascal Parvé. Mais une balade pas tout à fait comme les autres, ce Meurthe-et-Mosellan est un collectionneur d'autographes confirmé. Il écume depuis de longues années tous les salons et événements de la région pour récolter les précieuses signatures de personnalités connues ou non. Le Livre sur la Place n'y échappe pas avec désormais dans son livre d'or la signature de la romancière Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Pascal Parvé collectionneur d’autographes au livre sur la place 2021 à Nancy © Radio France - Léo Limon

Le Livre sur la Place de Nancy se poursuit tout ce week-end.