La 6e édition de la Coupe d'Europe espoir de montgolfière a réuni des centaines de compétiteurs et de passionnés ce week-end à Cenon-sur-Vienne. Plus de 40 ballons ont coloré le ciel châtelleraudais.

Cenon-sur-Vienne, France

Ce week-end le ciel de Cenon-sur-Vienne et ses alentours a accueilli des dizaines de montgolfières venues participer à la 6e édition de la Coupe d'Europe espoir de montgolfière. En parallèle, des passionnés ont effectué des vols tôt le matin et tard le soir, quand la météo était la meilleure. Retour en photos et vidéo sur les vols de samedi matin.

Avant de décoller il faut sortit le ballon et le gonfler. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Le gaz fait gonfler le ballon qui se réchauffe petit à petit. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Il est 7 heures, les ballons décollent de l'aérodrome de Châtellerault, le soleil se lève à peine. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Décollage en douceur, c'est parti ! D'autres ballons ont déjà décollé. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Vue de la nacelle. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Le pilote joue avec le gaz pendant le vol pour faire monter et descendre la montgolfière. © Radio France - Manon Vautier-Chollet