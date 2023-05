EN IMAGES - Les photos d'Anny Duperey exposées pour la première fois à Guéret

Elle est comédienne, auteure mais aussi photographe ! Anny Duperey expose ses photos à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret. Près d'une centaine de clichés en noir et blanc sont à découvrir jusqu'au 13 mai. C'est un ami de l'actrice qui a trouvé un jour ces photos en rageant son grenier. Les clichés lui ont plu. Il a voulu les exposer. Anny Duperey n'y croyait pas, elle pensait que ça n'intéresserait personne.

De fil en aiguille, son éditeur en a fait un livre puis l'exposition est née. Elle a été présentée dans 18 villes en France, on l'a vu notamment à Perpignan au festival Visa pour l'image "un truc international je suis un peu fière quand même" dit-t-elle en souriant. Mais c'est la première fois que l'exposition "Les photos d'Anny" est montrée à Guéret.

La photo passionnément

Durant une vingtaine d'années Anny Duperey a voué une passion à la photographie. C'était l'époque de l'argentique, celle où il y avait des pellicules dans les appareils. Anny Duperey développait ses photos, faisait les tirages. "J'ai trimballé mon sac avec mon matériel partout raconte -t-elle. Elle a fait des photos en Italie, à New York, à Los Angeles. Son sac ne la quittait pas. "Il devait bien peser six kilos, on dirait le sac d'un reporter de guerre tellement il est râpé".

Elle a photographié tout ce qui lui plaisait, ses amis artistes, mais aussi des paysages, des natures mortes. Et puis un jour elle a tout stoppé en découvrant les photos de son père Lucien Legras photographe professionnel, "à ce moment-là, le noir et blanc est devenu sacré pour moi, j'ai arrêté".

Anny Duperey devant "Les photos d'Anny" exposées jusqu'au 13 juin à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret © Radio France - Sophie Peretti

Des portraits de ses amis comédiens

Le long du mur, aux côtés des photos de chats ou de paysages, il y a des têtes connues : Isabelle Adjani, Nathalie Baye, Jacques Weber, ou encore Francis Perrin et Serge Lama ont été photographiés par Anny Duperey. Pour ses "copains comédiens" elle faisait des "books", des photos souriantes, romantiques, dramatiques pour les metteurs en scène. "Ils ont découvert que je ne faisais pas de mauvaises photos, que j'étais gratuite, que je faisais les tirages et qu'on se marrait bien". Mais ce ne sont pas ces photos-là que les visiteurs vont découvrir, les portraits qu'elle a choisi d'exposer sont plus intimes, "des petits portraits intérieurs explique-t-elle. Ils ne sont pas en représentation, je pense que j'ai capté un petit bout d'âme".

Nathalie Baye, Françis Perrin ou encore Jacques Weber ont été photographiés par Anny Duperey © Radio France - Sophie Peretti

Les photos de Lucien Legras

Lucien Legras, le père d'Anny Duperey était photographe professionnel. Quelques-unes de ses photos sont présentées dans cette exposition. Et elles rappellent étonnamment celles de sa fille. "C'est très troublant de voir qu'on avait les mêmes envies de mêmes photos". Anny Duperey a perdu ses parents très jeune, à huit ans et demi. Elle les a retrouvé morts, asphyxiés au monoxyde de carbone dans leur salle de bain. Et c'est sur le tard qu'elle a découvert le travail de son père. "J'avais les négatifs dans des cartons sous mon lit, mais je ne voulais même pas le savoir".

Elle réalise alors que certaines de ces photos sont quasiment semblables aux siennes. "Il y a une filiation vraiment explique-t-elle, soit la force de l'inconscient, soit c'est un regard de famille à moins", comme le lui a suggéré une psychologue, "que petite j'ai peut-être trainé dans le laboratoire de mon père et que certaines images m'ont peut-être frappée".

Quelques photographies d'Anny Duperey présentées à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret © Radio France - Sophie Peretti

En pratique

L'exposition "Les photos d'Anny" est à découvrir à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret, 8 avenue Fayolle à Guéret jusqu'au 13 juin. Elle est ouverte :

Le mardi de 14h à 18h

Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

le jeudi de 14h à 18h

le vendredi de 14h à 18h

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Une séance de dédicaces aura lieu ce samedi 6 mai à la bibliothèque multimédia à 15h30