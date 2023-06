EN IMAGES - Les plus beaux chiens du monde sont en Dordogne ce weekend

Il y a les traditionnels Yorkshire, les bouviers bernois, et des races beaucoup moins connues comme le Barzoï ou encore le chien chinois a tête crépue. Ce weekend, près de 2.000 chiens sont à Boulazac, sur la plaine de Lamoura pour l'exposition canine internationale annuelle organisée par l'association canine de la Dordogne.

Les plus beaux chiens montent sur le ring

Pendant deux jours, les plus beaux chiens de chaque race sont présentés au public. Certains font le tour du ring devant des juges comme Millenium Falcon Sharbest ou "Mimi", un Yorkshire terrier au poil blond très long et très lisse. C'est un habitué des concours, il est champion national, champion club Yorkshire terrier et champion club suisse.

Il y a aussi des chiens beaucoup plus rares comme Taïga, un chien d'ours de Carélie. Avec son pelage noir et blanc, elle est très peu connue en France. C'est un chien nordique, originaire de la frontière entre la Finlande et la Russie. Taïga est un chien d'ours parce qu'à l'origine, elle chassait l'ours.

Taïga le chien d'ours de Carélie. © Radio France - Jeanne de Butler

Noailh est un petit chien lion. © Radio France - Jeanne de Butler

Mimi a le droit à une coiffure spéciale avant de monter sur le ring. © Radio France - Jeanne de Butler

Twix le Cane Corso. © Radio France - Jeanne de Butler

Il y a aussi de beaux lévriers. © Radio France - Jeanne de Butler

Les bouviers bernois montent sur le ring. © Radio France - Jeanne de Butler

Il y a aussi beaucoup de chiots. © Radio France - Jeanne de Butler