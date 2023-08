EN IMAGES - Les plus belles voitures de collection s'exposaient à Marçon ce week-end

C'est un rendez-vous incontournable de l'été en Sarthe. Pour la 20e année, le lac des Varennes de Marçon, dans le sud du département, accueillait ce week-end Marçon Classic, un rassemblements de voitures de collection devenu l'un des plus beaux du Grand Ouest. Cette année encore, plus de mille véhicules étaient exposés et les milliers de visiteurs qui ont fait le déplacement en ont pris plein les yeux, tout en chinant auprès des nombreux stands de brocanteurs spécialisés en "automobilia".

Parmi les bagnoles les plus prisées, les belles américaines de l'après-guerre, celles de l'âge d'or de l'automobile et d'une Amérique idéalisée par la culture populaire, notamment le cinéma et la télévision. Un secteur entier leur est dédié, où les propriétaires sont ravis de partager leur passion pour le nouveau monde dans une ambiance à la Happy Days.

Roberto et sa femme sont venus du nord Mayenne avec cette Buick Lesabre de 1960 qu'ils ont fait venir des Etats-Unis et qu'ils ont en partie retapée eux-mêmes. © Radio France - Ruddy Guilmin

Chevrolet, Ford, Buick, Jeep, toutes les marques mythiques de l'automobile américaine sont représentées à Marçon. - Ruddy Guilmin / Radio France © Radio France - Ruddy Guilmin

Le spectacle sur la route et sur le lac

Des démonstrations de véhicules amphibies se sont également déroulées tout le week-end sur le lac. Des véhicules souvent militaires, mais pas seulement ! L'une des vedettes du rassemblement était sans conteste l'Aquaria (vidéo ci-dessous), une étonnante et rare voiture amphibie construite à moins de 4 000 exemplaires en Allemagne dans les années 60. Et dont il reste aujourd'hui 300 unités à travers le monde.

D'impressionnants véhicules amphibies étaient présentés. © Radio France - Ruddy Guilmin

Les voitures du même genre sont généralement regroupées. © Radio France - Ruddy Guilmin