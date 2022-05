EN IMAGES - Les Rivières de l'Ouest, une nouvelle marque pour le développement du tourisme fluvial

Les départements de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire ont uni leurs forces et leurs atouts pour créer une nouvelle marque touristique, les Rivières de l'Ouest, afin de développer, dans cette partie de la région Pays de la Loire, le tourisme fluvial.

283 kilomètres de voies d'eau douces et tranquilles formées par l’Oudon, la Mayenne, la Sarthe et la Maine, le plus grand bassin de rivières navigables de France, c'est unique dans le Grand Ouest et c'est beaucoup plus que le canal du Midi ou le Canal de Bourgogne, deux célèbres destinations, des références dans notre pays...

La marque Rivières de l'Ouest débarque. Il s'agit d'avoir une nouvelle offre dans notre pays dans le domaine du tourisme fluvial, un marché plutôt porteur.

Et c'est pourquoi les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe coopèrent sur ce projet depuis 3 ans. Une vitrine de plus pour attirer des visiteurs dans notre région.

En 2019, le chiffre d’affaires des cinq filières du tourisme fluvial (paquebots fluviaux, péniches-hôtels, bateaux-promenades, bateaux de location et plaisance privée) était de 725 millions d'euros et les dépenses estimées des passagers à 863 millions d'euros pour 6.100 emplois directs.

La marque Rivières de l'Ouest a un rôle à jouer. Et ce travail de séduction, tourné à l'international, va passer notamment par un gros travail de communication via notamment les influenceurs sur le réseau Instagram.