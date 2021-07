EN IMAGES: les souvenirs du château de Vauchoux en Haute Saône vendus aux enchères

Au Château de Vauchoux en Haute-Saône, les acheteurs se pressent pour la vente aux enchères des collections du contenu du restaurant du chef étoilé Jean-Michel Turin, décédé il y a un an. Entre le mobilier, le matériel, et les nombreuses collections du chef, il y en a pour 3 jours de vente.

Une vente aux enchères pas comme les autres au château de Vauchoux en Haute Saône. Après le décès il y a un an de Jean-Michel Turin, le chef étoilé à la tête depuis 1974 de ce restaurant figure de proue de la gastronomie en Haute Saône, sa famille met en vente tout ce qui se trouve au château. Mobilier, vaisselle, grand crus, matériel culinaire et les nombreuses collections du chef, des voitures miniatures aux céramiques en passant par les véhicules anciens et les livres de cuisine, il y en a tellement qu'il faut 3 jours pour tout vendre.

Les premiers lots sont mis aux enchères par Me Lynda Trouvé, commissaire-priseur. © Radio France - Christophe Mey

Jean-Michel Turin avait acheté le château de Vauchoux en 1974, il avait décroché l'étoile Michelin en 1980 et l'avait conservé depuis, à part une éclipse de deux ans. Le chef avait accueilli dans son restaurant de nombreuses célébrités: de Valéry Giscard d'Estaing à Alain Bashung, en passant par Jacques Chirac, François Mitterrand, Juliette Gréco et Johnny Hallyday. Il est décédé le 19 juillet 2020 à 75 ans, toujours aux commandes de son établissement.

Un fourgon Peugeot, l'un des véhicules anciens de Jean-Michel Turin © Radio France - Christophe Mey

C'était aussi un collectionneur compulsif, comme en témoigne avec un sourire son fils Mathieu. "Il avait beaucoup de passions, peut-être trop diraient certains, et il collectionnait énormément de choses, des petites voitures au 1/43e, des barbotines (type de céramique), il y en a pour tous les goûts". Jean-Michel Turin avait également réuni une importante bibliothèque d'ouvrages de cuisine.

Une petite partie de la collection de barbotines du chef étoilé. © Radio France - Christophe Mey

La vente a débuté ce vendredi 9 juillet à 14h avec l'une des marottes du chef : les voitures miniatures. il y en a des centaines, réparties en lots, certaines assez rares. Plusieurs dizaines de personnes sont présentes, amateurs et professionnels, et Lynda Trouvé, commissaire-priseur parisienne présente les lots un par un.

Me Lynda Trouvé, commissaire-priseur parisienne, dirige la vente. © Radio France - Christophe Mey

Le château de Vauchoux est également à vendre. © Radio France - Christophe Mey

La famille de Jean-Michel Turin est présente pour accueillir les acheteurs. "Je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre" explique Mathieu Turin, "on tenait absolument à ce que ça se passe au château, outre les collectionneurs, on voulait que tous les gens qui ont pu connaître papa, qui ont eu la chance de venir déjeuner ou dîner puissent repartir avec un souvenir".

Encore des barbotines que les acheteurs examinent d'un oeil expert. © Radio France - Christophe Mey

Ce samedi , ce sera le moment de vendre les nombreuses barbotines et les éléments décoratifs du château et dimanche, place aux grands crus de la cave du chef, aux alcools, à la vaisselle et au matériel de cuisine.