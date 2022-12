EN IMAGES - Les tapisseries Miyazaki d'Aubusson vont voyager, le directeur aimerait en réaliser "deux de plus"

Depuis la présentation d'une première tapisserie à l'effigie d'une œuvre du dessinateur japonais Hayao Miyazaki en mars dernier, la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson a fait le plein : il y a eu plus de visiteurs cette année qu'en 2019, avant la crise du Covid. "Avec beaucoup moins de groupes, il y a eu plus de visiteurs individuels, c'est donc une progression intéressante", se réjouit Emmanuel Gérard, le directeur.

La tombée de métier diffusée dans les trains japonais

Les visiteurs viennent de Bordeaux, Nantes et même de Paris et le directeur constate un rajeunissement du public, avec de plus en plus de visiteurs âgés d'une vingtaine d'années. Selon une enquête du comité régional du tourisme, la cité de la tapisserie devient une référence auprès des touristes. "Un musée classique est autour de 10% de notoriété, et nous on frôle les 25 % !" explique Emmanuel Gérard.

La première tapisserie, inspirée du film "Princesse Mononoké" mesure 5 mètres sur 4,6 mètres. © Radio France - Maxime Glorieux

Cette notoriété s'observe également au Japon, où la tombée de métier de la première tapisserie, consacrée au film "Princesse Mononoké", a été diffusée dans les trains. "La télévision japonaise est venue sept fois à Aubusson, se souvient le directeur. Ils nous ont faits participer à une émission avec plus de 10 millions de téléspectateurs !"

Bientôt à Bordeaux, à Paris... et peut-être au Japon ?

"Il y a une demande forte des Japonais, résume Emmanuel Gérard, avant de rappeler qu'une lissière japonaise est venue se former à la cité internationale de la tapisserie. On ne peut pas faire venir le monde entier à Aubusson, il faudrait donc négocier avec le Studio Ghibli pour en avoir deux de plus. Sept tapisseries serait parfait car il va falloir aussi les emmener au Japon." En effet, le musée discute avec l'Institut français à Tokyo pour faire en sorte qu'au moins deux tapisseries soient présentées au Japon entre fin 2023 et début 2024. "Ce sera un véritable évènement d'arriver au Japon avec ces tapisseries !"

Le tissage de la tapisserie inspirée du film "Le Château ambulant" a démarré en juin et se finira en avril prochain. © Radio France - Maxime Glorieux

En attendant, la première tapisserie va voyager en France, elle sera présentée à l'Opéra de Bordeaux d'ici le mois de mars, avant d'être exposée dans le hall du musée du Quai Branly à Paris durant l'été. Un contrat a été signé avec la ville de Bordeaux pour y présenter deux tapisseries chaque année dans des lieux prestigieux.

Une tenture de 25 mètres carrés

D'ici là, une deuxième tapisserie sera dévoilée le 20 janvier prochain, cette fois consacrée au film "Le Voyage de Chihiro", après un an de tissage. La suivante est en cours, et représente le château du film "Le Château ambulant". La cité de la tapisserie voit grand puisqu'elle sera composée de 900 couleurs différentes et mesurera 25 mètres carrés, soit deux mètres carrés de plus que la première pièce. La tombée de métier est prévue pour le 21 avril prochain.