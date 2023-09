EN IMAGES. Les vêtements imaginés par des étudiants en broderie, exposés à l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen

Ils piquent, tirent, coupent...et font des merveilles ! Les neuf étudiants de la section broderie de l'école prestigieuse Duperré à Paris, école supérieure d'arts appliqués.

ⓘ Publicité

A l'occasion des Journée du patrimoine , ils présentaient leurs travaux de première année et brodaient également en direct, à l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen , du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2023, pour montrer leur talent aux visiteurs. Découvrez leurs créations en images.

Les neuf étudiants brodaient en direct la réplique de l'habit de Premier Consul de Napoléon Bonaparte. © Radio France - Juliette Bourgault

L'une des attractions : les étudiants qui brodaient en direct l'habit de Premier Consul de Napoléon. "On a commencé au mois de février, raconte Ollivier Henry, professeur de broderie à l'école Duperré de Paris. Je suis allé au moins cinq ou six fois au musée pour mesurer l'habit d'origine, sous toutes les coutures et c'est le cas de le dire."

Le Musée de Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, veut remplacer l'habit original, actuellement exposé, par cette réplique, pour préserver le vêtement historique.

Loane, 19 ans, (à gauche) et Agna, 20 ans (à droite), brodent les bordures de l'habit avec du fil d'or. © Radio France - Juliette Bourgault

En 2021, des étudiants de cette même école avaient déjà brodé une réplique d'un autre habit historique : une robe en mousseline de l'impératrice Joséphine.

Robe de ville en mousseline brodée de l'impératrice Joséphine, datant de 1811-1812. Habit original. © Radio France - Juliette Bourgault

Réplique de la robe en mousseline de l'impératrice Joséphine. © Radio France - Juliette Bourgault

Autour de l'atelier, il y avaient aussi des robes, des coiffes, des bustiers confectionnées de A à Z par les élèves de l'école Duperré, comme Naïleym, 22 ans.

Naïleym, 22 ans, a passé un an sur ses créations, sur le thème de l'or. © Radio France - Juliette Bourgault

Pour certains détails de la robe dorée sur la gauche de la photo, elle a utilisé une technique bien spécifique de broderie. "Ca s'appelle le piqué libre. Avec un tissu hydrosoluble, on dessine un patron qu'on veut produire. Ensuite, à la machine à coudre, on bouge pour reproduire ce dessin et on en entremêle les fils. Après, on asperge le motif d'eau et le patron disparaît. Ca permet de solidifier la broderie", explique l'étudiante qui entame sa deuxième année.