EN IMAGES - Locaux et touristes profitent du retour du beau temps en Normandie

Avec la hausse des températures et le retour du soleil, la base de loisirs de Léry-Poses, dans l'Eure, a fait le plein de familles et centres de loisirs venus profiter du beau temps.

"Il était temps !" s'exclame Nathalie, en regardant le ciel presque bleu au-dessus de la base de loisirs de de Léry-Poses, dans l'Eure. Lunettes de soleil sur le nez et pieds en éventail, l'Euroise savoure son sandwich et l'instant présent "c'est agréable, on en profite". Nathalie est venue accompagné de son neveu de 10 ans, Taïs, qui avait hâte, lui aussi, du retour du beau temps : "on fait plein de trucs, pique-niquer, aller jouer au parc, au foot, aller à la piscine", énumère le garçon.

Le temps idéal pour un pique-nique. © Radio France - Louise Buyens

La baignade, le meilleur moment de la journée pour les petits... et les grands ! © Radio France - Louise Buyens

REPORTAGE Le retour du beau temps à la base de loisirs de Léry-Poses Copier

Après un début de vacances scolaires pluvieux, Claude, papa d'une petite fille de 4 ans, respire enfin : "Ah oui ! Surtout quand _on a pas de jardin, là au moins on peut en profiter et se défouler_, c'est mieux pour nous aussi", confie-t-il.

Une aire de jeux pour permettre aux enfants de se défouler. © Radio France - Louise Buyens

D'autant que cette année, en raison de la crise sanitaire, il ne partira pas en vacances. Lémia et sa famille non plus. La quadragénaire tente d'allumer un barbecue portatif, "on se fait plaisir, comme il fait beau. Il y a des parcs et tout ce qu'il faut ici donc si on ne part pas, on fait des trucs comme ça, des petites sorties", raconte-t-elle.