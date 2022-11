EN IMAGES - Lyon : découvrez notre sélection et le programme de la Fête des Lumières 2022

La Fête des Lumières 2022 se tiendra du 8 au 11 décembre . Le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet, promet un "événement populaire et festif", "une atmosphère de poésie et d'émerveillement", et dans un contexte d'économies énergétiques, un espace de "sobriété" place Bellecour. Sur les façades des immeubles du centre-ville, dans les parcs, sur les berges de la Saône et du Rhône, sur les frontons des églises, à l'hôpital, à la bibliothèque ou sur les places, 30 installations en sons et lumières vous permettront de découvrir Lyon, de nuit, comme vous ne l'avez jamais vue.

Parmi les rendez-vous incontournables : la place des Terreaux, celle des Jacobins, le parc de la Tête-d'Or, la colline de Fourvière et le Vieux-Lyon, avec la cathédrale Saint-Jean et la gare Saint-Paul. À ne pas manquer non plus : la place Louis-Pradel et la place Voltaire.

• Rendez-vous de 20h à minuit jeudi, vendredi et samedi soir puis de 18h à 22h le dimanche (et de 17h30 à 21h30 au parc Blandan).

• Pour vous déplacer en bus, tramways et métros, un ticket TCL est en vente à 3,30 euros pour vous déplacer à volonté jeudi, vendredi et dimanche. Les transports en commun seront gratuits le jeudi 8 décembre dès 16 heures.

Dans le parc de la Tête-d'Or

Sur la cathédrale Saint-Jean

Sur la place des Terreaux

À Fourvière

Sur la place Louis-Pradel

Sur la place Sathonay

Sur la place Voltaire

Sur la place des Jacobins

Sur la place Bellecour

Dans le parc Blandan

Sur la place des Célestins

Sur la place de la Bourse

Sur la place du Change

Sur la place Antonin-Poncet

Demandez le programme

Suivre la Fête des Lumières