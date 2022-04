Amis de longue date du propriétaire, Claude Douce, les deux comédiennes Macha Méril et Mylène Demongeot, et l'ancien publicitaire Jacques Séguéla étaient au château de Sauveboeuf ce vendredi. Ils ont inauguré le lancement de l'événement "Châteaux en Fête".

EN IMAGES - Macha Méril, Mylène Demongeot et Jacques Séguéla réunis dans un château de Dordogne

Macha Méril, Jacques Séguéla et Macha Méril connaissent tous les trois très bien le château de Sauveboeuf.

Le propriétaire du château de Sauveboeuf a vu les choses en grand pour le lancement de "Châteaux en Fête". Claude Douce a invité ce vendredi ses amis de longues dates et personnalités célèbres du paysage français : les deux actrices Macha Méril et Mylène Demongeot, et l'ancien publicitaire Jacques Séguéla. Ils connaissent très bien le château de Sauveboeuf, installé au milieu de la nature, sur la commune de Aulas, près de Montignac. Macha Méril est même marraine du château.

Ils ont ainsi fêté le lancement de la deuxième édition de l'événement "Châteaux en fête". 73 châteaux de Dordogne et du Lot-et-Garonne ouvrent leurs portes au public jusqu'au 1er mai. Visites guidées, ateliers culinaires, concerts, expositions ou escape game, il y en a pour tous les goûts. Une première visite du château de Sauveboeuf, en exclusivité, était organisée vendredi. Le propriétaire Claude Douce en a profité pour montrer tous les travaux réalisés.

Jacques Séguéla et Mylène Demongeot sont amis de longue date du proprétaire du château, Claude Douce. © Radio France - Lise Roos-Weil

Mylène Demongeot apprécie beaucoup le château de Sauveboeuf. © Radio France - Lise Roos-Weil