EN IMAGES - "Meurtres en Berry" : sur le tournage du téléfilm de France 3 au château de Sarzay

Les tours du château de Sarzay se détachent de loin, en arrivant par la petite route battue par la pluie et le vent vers le village de 300 habitants, près de La Châtre. Devant le portail en pierre, de grands camions de location, desquels les techniciens déballent du matériel de tournage, un rail métallique pour la caméra, et de grandes malles en tout genre.

L'équipe de tournage dans le grenier du château de Sarzay. © Radio France - M. B.

Les draps suspendus au grenier, décor qui évoque les birettes, ces spectres du folklore berrichon. © Radio France - M. B.

L'édifice du XIVe siècle est l'un des décors principaux du tournage de "Meurtres en Berry", un téléfilm de France 3 qui s'inscrit dans la série des "Meurtres à...", des enquêtes policières qui se déroulent chaque fois dans une région ou un territoire de France, et qui remportent de jolis succès d'audience en prime time. Après Toulouse ou Saint-Malo, c'est le Berry que les producteurs ont choisi pour leur prochain film.

Une série policière à succès

Le producteur, Roman Turlure, remonte le grand escalier de pierre en colimaçon jusqu'aux combles du château : "Dans notre film, le château a été loué et transformé en squat d'artistes, que les gendarmes vont venir perquisitionner, parce qu'il y a eu un meurtre". Ce que les gendarmes vont découvrir ? Mystère, la production n'en dira pas plus.

La production en plein tournage, dans le grenier du château. Ici, les acteurs jouent des gendarmes en perquisition. © Radio France - M. B.

Les camions transportant le matériel de tournage, garés devant le château. © Radio France - M. B.

Ce qui est sûr, c'est que le Berry a beaucoup inspiré les scénaristes : "Cette campagne et ces forêts, on a beaucoup arpenté la forêt de Châteauroux, on y a trouvé quelque chose de mystérieux", assure Roman Turlure. Il évoque également un personnage de magnétiseur dans l'intrigue, référence aux rebouteux du Berry, qui apportera au récit une touche de fantastique.

160 figurants, dont trois quarts de berrichons

En bas des tours, sur une vieille chaise de jardin, le propriétaire du château regarde les figurants en train de se préparer. Ils sont 160 figurants en tout sur le tournage, dont les trois quarts sont Berrichons. Ils complèteront, en fonction des besoin de chaque séquence, l'équipe du film, qui mobilise environ quarante personnes, avec des comédiens comme Aurélien Wiik, Clarisse Lhonni-Botte ou David Mora, l'un des acteurs de Scènes de ménage sur M6.

Le tournage va durer un mois en tout, jusqu'au 22 octobre. Après Sarzay, ils tourneront également autour de Châteauroux, au musée George Sand, ou encore à Argenton-sur-Creuse. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais le film devrait être diffusé l'année prochaine.