EN IMAGES. Mont-de-Marsan retrouve son carnaval et renoue avec la fête

De la musique, des déguisements et beaucoup d'ambiance ce samedi 12 mars aux Arènes du Plumaçon. La ville de Mont-de-Marsan a retrouvé son carnaval et a renoué avec l'ambiance des fêtes, après deux années d'épidémie de Covid 19.

Ce samedi 12 mars, le carnaval a fait son grand retour à Mont-de-Marsan. Toute la journée, des animations pour les enfants étaient prévues. La cavalcade s'est élancée vers 15 heures, pas dans le centre-ville en raison des restrictions sanitaires, mais le spectacle offert aux Arènes du Plumaçon a largement conquis les carnavaliers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce retour du carnaval, sur le thème du cirque, n'est pas passé inaperçu à Mont-de-Marsan. Des centaines de personnes sont venues profiter des animations et retrouver l'ambiance des fêtes. Petits et grands étaient ravis. "C'est ça l'ambiance montoise ! Ça fait tellement du bien de revoir du monde, de faire la fête. Ça nous avait manqué, et les enfants sont ravis", sourient Ophélie et Alicia, venues avec leurs enfants.

Les chars patientent avant le défilé. © Radio France - Léa Dubost

Les équipes du carnaval travaillent depuis de nombreux mois sur ces chars. © Radio France - Léa Dubost

Maya se retrouve dompteuse d'éléphants. Elle avait hâte de retrouver l'ambiance du carnaval. © Radio France - Léa Dubost

Les enfants s'échauffent avant la cavalcade sur les échasses. © Radio France - Léa Dubost

La grand-mère, la fille et la petite-fille ont joué le jeu des déguisements pour ce retour du carnaval. © Radio France - Léa Dubost

De nombreuses familles sont venues admirer la cavalcade. © Radio France - Léa Dubost