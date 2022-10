EN IMAGES - Naissance exceptionnelle d'un bébé girafe à Planète sauvage en Loire-Atlantique

C'est au début de la semaine que le girafon a fait ses premiers pas dans la plaine de Planète sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. Près de deux mois après sa naissance, le 16 juillet dernier. Une naissance qualifiée d'exceptionnelle car il s'agit de la première dans un zoo européen cette année, au bout de 15 mois de gestation.

Premiers pas et première tétée

Le parc a partagé une vidéo de la mise bas et des premières minutes de vie de ce petit mâle, un "beau bébé" d'1,80 mètre et de 60 kilos. On le voit se mettre debout pour la première fois et aller téter sa maman, Krishna.

Kruger, Kiango ou Kigali ?

Le girafon a passé ses premières semaines au calme avec sa mère, le temps de prendre des forces. Et, depuis quelques jours, il a rejoint la plaine de Planète sauvage où il côtoie les autres girafes mais aussi des boeufs watusis, des oryx et des élands du Cap.

Le parc animalier laisse maintenant aux internautes le choix de son nom. Ils peuvent voter sur sa page Facebook entre : Kruger, Kiango et Kigali.