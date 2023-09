EN IMAGES - Nantes : à la découverte des premiers tramways pour les journées du Patrimoine

Un voyage dans le temps, à bord du tram. Pour les journées du Patrimoine, la Semitan, le réseau de bus et tramways nantais, a ouvert ses ateliers aux visiteurs. De la première navette du XIXᵉ siècle au tram du futur, en passant par les rames des années 80, des centaines de curieux sont venus visiter ces engins ce week-end, notamment le dimanche 17 septembre. Une histoire qui remonte à six générations.

Un tramway à Nantes dès 1879

Dans la famille des trams de Nantes, l'arrière-arrière-grand-père s'appelle le Mekarski, du nom de son inventeur Louis Mekarski. Dominique Robert, responsable matériel roulant des tramways de la Semitan, fait les présentations : "il a tourné avec de l'air comprimé de 1879 à 1917. Les passagers étaient obligés de descendre en roulant et de monter en roulant. Le tramway ne s'arrêtait que très rarement, uniquement pour se faire recharger en air comprimé."

Les premiers tramways mis en service à Nantes au XIXème siècle, conçus par Louis Mekarski © Radio France - Léonie Cornet

Pas très pratique, c'est la raison pour laquelle le tram de la génération suivante a roulé à l'électrique : "on est passés à un autre système, qui va nous permettre de nous arrêter régulièrement, mais il faudra mettre des caténaires partout dans la ville. Ces rames ont roulé à Nantes de 1913 à 1958" poursuit-il.

Gros changement dans les années 80

En 1958, la population nantaise augmente, et il faut accueillir plus de monde dans les transports en communs. Le tramway des années 80 est révolutionnaire : "là, c'est un tramway moderne standard, l'accès aux rames est simplifié, la sécurité est fortement augmentée" explique Dominique Robert.

Au fil du temps, les trams deviennent plus faciles d'accès, avec des portes coulissantes et des planchers bas © Radio France - Léonie Cornet

"On a attendu les années 2000 pour avoir un nouveau véhicule, de son petit nom Incentro". C'est l'un des tramways les plus répandus à Nantes actuellement. "Ce tram est entièrement à plancher bas, accessible à tous, sur toutes les portes, y compris pour les personnes à mobilité réduite."

À quoi ressemblera le nouveau tram ?

Le plus jeune de la famille arrive bientôt à Nantes : "le petit nouveau, le Citadis, accueille 300 personnes, se réjouit Dominique Robert*. C'est 20% de plus que les autres véhicules. À l'intérieur, on retrouve beaucoup plus d'électronique, et plus de caméras. La nouveauté, c'est que dès qu'un passager actionnera la sonnette d'alarme, le conducteur pourra identifier d'où cela vient grâce aux caméras. Ce nouveau tram, c'est un projet que j'ai mené de A à Z avec mon responsable de projet. Pour nous, c'est quelque chose d'important et qui nous tient à cœur."* Le nouveau tram de Nantes sera mis en circulation, si tout se passe bien, en fin d'année.

Caméras et leds de couleurs : le nouveau tramway nantais arrivera en fin d'année 2023 © Radio France - Léonie Cornet