EN IMAGES - Napoléon et ses fidèles défilent à Châteauroux

Le "Week-end Impérial" de Châteauroux réunit les férus du Premier Empire pour quatre jours d'animations, de colloques, de visites, de défilés, de concerts et de reconstitutions. Napoléon Bonaparte, et son fidèle général, le Castelroussin Bertrand sont mis à l'honneur tout au long des festivités. Pour rendre ces hommages plus vrais que nature, environ 150 membres d'associations de reconstitution ont posé leurs tentes dans le parc de Belle-Isle. Un bivouac authentique d'où est parti le défilé de ce samedi matin.

Le bivouac napoléonien de Belle-Isle s'anime quelques minutes avant le départ du défilé. © Radio France - François Chagnaud

Grognards, grenadiers ... le branle-bas de combat des soldats en armes. © Radio France - François Chagnaud

Les participants à la reconstitution en pleins préparatifs. © Radio France - François Chagnaud

Napoléon Bonaparte passe ses troupes en revue avant le défilé dans les rues de Châteauroux. © Radio France - François Chagnaud

Les généraux mettent aussi la main à la pâte pour ajuster les reconstitutions - fidèles - de costumes d'époque. © Radio France - François Chagnaud

Les fans du Premier Empire apportent un soin tout particulier à leurs uniformes. © Radio France - François Chagnaud

Le défilé dans les rues de Châteauroux. © Radio France - François Chagnaud

Les sapeurs de la Garde Impériale. © Radio France - François Chagnaud