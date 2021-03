EN IMAGES - Neige et glisse ce dimanche au col de Porte

Le col de Porte ferme ses portes pour la saison d'hiver. Pour le dernier week-end, la neige a pointé le bout de son nez. Que du bonheur pour ceux qui ont choisi d'y monter ce dimanche. Et c'était aussi l'occasion pour faire le bilan, malgré le contexte sanitaire, avec son directeur.

"C'était chouette surtout quand il y a des flocons c'est joli à voir. Surtout quand on fait de la luge" dit Louise, 7 ans et demi, en haut de la piste de luge. Comme son papa, de nombreuses familles sont montées au col de Porte ce dimanche pour profiter de la neige sur le sol, mais aussi dans le ciel. Une nouvelle couche s'est déposée dans la nuit de samedi à dimanche.

Luge, ski de randonnée, ski de fond. On profite jusqu'au dernier moment de la neige. © Radio France - Bastien Thomas

Chacun y est allé de son activité. Luge, ski de fond, ski de randonnée, raquettes ou randonnée à pied. "On s'est créé notre chemin dans la neige fraîche. On a même vu un bouquetin" sourit Anthony, venu avec sa compagne de Lyon pour quitter la ville et prendre l'air de la montagne. "On ne connaissait pas cette station (du col de Porte) et on y reviendra" dit-il encore.

Que du bonheur, ce dimanche, pour les quelques uns ayant fait le déplacement en Chartreuse. © Radio France - Bastien Thomas

"Dans le Tarn, on ne voit pas la neige tous les jours. On est venu voir de la famille à Grenoble et on en profite pour montrer la neige aux petits. Chez nous, on sort déjà les barbecues et là, on change du tout au tout !" raconte Edith. "Les enfants ont mis la pression. Dès qu'ils ont su qu'il neigeait ce week-end, j'ai été obligée de les emmener faire de la luge" explique Amandine.

"Il tombe une très bonne neige. Ça permet de faire encore du ski de randonnée" dit Jean-François, heureux de partir en balade pour le Charmant Som. "Il n'y a pas grand monde, on va prendre l'air et se faire plaisir. C'est top" dit Véronique, ski de randonnée aux pieds avant de s'engager sur les sentiers forestiers.

Pour d'autres, c'était ski de randonnée à travers les forêts de la Chartreuse. En route pour le Charmant Som. © Radio France - Bastien Thomas

Une saison d'hiver Covid pas si mal que ça

Ce week-end des 13 et 14 mars est aussi le dernier de la saison pour Didier Bic, le gérant de la station et le patron du restaurant des 3 Sommets. L'occasion de faire le bilan de cette saison si particulière avec lui. "On a la chance d'avoir un tapis qui n'est pas soumis à la fermeture comme les remontées mécaniques. On a pu l'exploiter et proposer quelque chose à nos clients. C'est surtout pour créer du lien parce que ça ne nous rapporte pas grand chose" note-t-il.

Didier Bic, patron de la station du col de Porte et gérant des résidences et du restaurant des 3 Sommets au col. © Radio France - Bastien Thomas

"On a ouvert les téléskis pour les clubs du coin. Ils étaient très contents. Après, pour les vacances, on s'en sort pas trop mal. Les résidences des 3 Sommets ont bien tourné à Noël mais aussi en février. On aura les aides de l'Etat, à hauteur de 70% des charges fixes. Et comme on est sur des plus petites sommes que d'autres stations, on est satisfait vu notre taille" explique Didier Bic.

"Au final, c'est une année où n'aura pas fait de sous mais on s'est fait connaître, on a parlé de nous" relativise Didier Bic, face à l'afflux de personnes qu'il a pu voir tout l'hiver au col de Porte. "Il y a avait énormément de monde pour faire de la raquette, du ski de fond, de la randonnée, enfin tout ce que l'on veut comme activités" conclut-il.