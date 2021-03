EN IMAGES - Covid-19 : nouveau week-end de mobilisation du secteur de la culture pour demander plus de soutien

Des manifestations sont de nouveau organisées en France en soutien au secteur de la culture, ce week-end des 20 et 21 mars. Les participants demandent notamment la réouverture des lieux culturels, fermés à cause du coronavirus. En parallèle, l'occupation des théâtres et autres salles se poursuit.

Danseurs, comédiens, techniciens, chorégraphes ou encore étudiants se mobilisent de nouveau ce samedi 20 mars pour demander plus de soutien de la part du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Plusieurs manifestations sont organisées et des lieux culturels occupés pour demander la réouverture de ces espaces, fermés à cause de la pandémie de coronavirus mais aussi le maintien des droits des intermittents et l'annulation de la réforme de l'assurance chômage.

"Le théâtre, c'est ce qui nous fait vivre et exister, indique Marc Gourault, directeur du théâtre de l'Archipel à Granville, sur France Bleu Cotentin. Cette non-réouverture pose de gros problèmes. C'est pour ça aussi que la colère monte et le gouvernement doit y être très attentif. On ne peut pas tolérer la réouverture de certaines choses, comme les églises, les marchés bondés et pas les lieux culturels. C'est une injustice profonde." Il demande à avoir au minimum "une date de reprise clairement affichée".

De nouvelles manifestations ce week-end

A Marseille, plus de 200 professionnels (chiffre police) se sont rassemblés sur la Canebière cet après-midi.

Des professionnels de la culture manifestent à Marseille. © Radio France - Elisa Montagnat

Les manifestants demandent aussi des aides supplémentaires pour la création, indique France Bleu Provence.

A Saint-Etienne, ils étaient 150 rassemblés en soutien aux professionnels du secteur. "Ce sont les grands oubliés aujourd'hui et ils sont considérés comme les non essentiels", relève au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire Frédéric, qui n'est pas intermittent mais se veut totalement solidaire du mouvement.

La manifestation de soutien au monde de la culture a rassemblé environ 150 personnes à Saint-Étienne. © Radio France - Kevin Boderau

L'occupation des lieux culturels se poursuit

Par ailleurs, l'occupation des théâtres, scènes nationales ou encore salles de concerts se poursuit avec désormais une cinquantaine de lieux concernés, d'après le SFA-CGT, syndicat professionnel des artistes-interprètes. Des manifestations et spectacles sont organisés devant ce week-end, comme à Nantes, devant le théâtre Graslin, occupé depuis le 10 mars.

A Nantes, des artistes du spectacle vivant arborent le cri de munch pour exprimer leur douleur de ne pas travailler. © AFP - Valérie Pinard / Hans Lucas

Le centre dramatique national de la Manufacture de Nancy est ainsi occupé depuis ce vendredi 20 mars par plusieurs collectifs et syndicats. C'est le cas aussi à Quimper pour le théâtre de Cornouaille.