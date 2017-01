EN IMAGES - Nouvelle bibliothèque de Caen, "une des plus belles de France"

La nouvelle bibliothèque multimédia de Caen est inaugurée ce vendredi par la ministre de la Culture. Son ouverture est un événement, non seulement parce qu'elle a coûté 66 millions d'euros mais surtout parce que les connaisseurs assurent déjà que c'est "une des plus belles bibliothèques de France".

La bibliothèque multimédia Alexis de Tocqueville à Caen accueillera le public à partir de samedi 14 janvier. Elle est inaugurée ce vendredi par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Après sept ans de réflexion et de chantier, l'allure du bâtiment et son importance ont de quoi impressionner. Le projet a coûté 66 millions d'euros et les connaisseurs disent déjà que c'est "une des plus belles bibliothèques de France".

VIDÉO - Découvrez la bibliothèque en images

La bibliothèque de Caen en chiffres

5.000 m² d'espaces publics

un million d'ouvrages et documents disponibles

85 employés

Ce lieu magique a été imaginé et conçu par le Néerlandais Rem Koolhaas, professeur à Harvard, l'un des plus grands architectes du moment. Cette immense croix de verre entièrement transparente, posée sur la presqu'île de Caen offre une perspective futuriste sur la ville.

Bulle et cocooning

A l'intérieur, quatre pôles : art, sciences et techniques, littérature et sciences humaines. Sous les toits, un pôle enfants et sa bulle bleue pour apprendre à aimer lire. Il y a aussi ces fauteuils, façon cocooning, dans lesquels on s'allonge carrément pour savourer un bon bouquin ou un bon film.

Des fauteuils dans lesquels on peut carrément s'allonger. © Radio France - Francis Gaugain

Des robots sympas

Au rez de chaussée : des robots. Mais des robots sympas. Des robots de tri, accessibles également de l'extérieur pour rendre le livre emprunté. Il y a aussi des automates de prêt, un kiosque de presse, un restaurant, une terrasse, un auditorium de 150 places... Sans oublier la salle des "fonds précieux" pour consulter les collections les plus fragiles.

Un robot pour trier les ouvrages lorsqu'ils reviennent après avoir été empruntés. © Radio France - Francis Gaugain

Alexis de Tocqueville n'aurait pas rêver plus bel endroit pour réfléchir aux fondements de la démocratie. Surtout le salon de la littérature, niché au premier étage, avec ses lignes épurées et sa vue imprenable sur le port et les bateaux.