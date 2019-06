EN IMAGES - Nouvelle piscine de Chalezeule : l'essentiel est là pour la réouverture officielle ce 29 juin

"Très très très très inquiet, il y a huit jours" à la vue du chantier en cours depuis un an, le maire de Besançon a officiellement inauguré ce vendredi soir la nouvelle piscine de Chalezeule qui rouvrira ses portes au public ce samedi 29 juin. Comme prévu, même si tout n'est pas complètement prêt.

Chalezeule, France

Après un an de chantier de réhabilitation complète de la "vieille" piscine de Chalezeule créée en 1959, la réouverture au public du nouveau site était programmée ce samedi 29 juin par la mairie de Besançon.

L'essentiel de la nouvelle piscine de Chalezeule inaugurée le 28 juin 2019 dans le Grand Besançon © Radio France - Julien Laurent

Et ça sera le cas, à partir de 10h30. Jean-Louis Fousseret l'a confirmé lors de l'inauguration officielle ce vendredi soir à quelques mètres des nouveaux équipements - trois bassins, dont une fosse à plongeon, et un "pentagliss" notamment - autour desquels, par endroits, les rouleaux de gazon manquent encore sur de grandes parties en terre... Barrières et rubans provisoires pour empêcher l'accès à certaines zones en cours de finitions sont également encore présentes.

Le pentagliss et ses à-côtés plus ou moins engazonnés à la nouvelle piscine de Chalezeule inaugurée le 28 juin 2019 dans le Grand Besançon © Radio France - Julien Laurent

Ouverture maintenue au 29 juin : alternative à la canicule et à la baignade dangereuse et interdite dans les rivières

"C'est vrai, ça donne un peu un côté pas totalement fini", reconnaît le maire de Besançon qui confie malgré tout son soulagement de pouvoir ouvrir en temps et en heure "parce que j'étais très très très très inquiet, il y a huit jours quand je suis passé voir l'état du chantier".

Le chantier de la nouvelle piscine de Chalezeule, le 28 juin 2019 à midi, à moins de 24h de la réouverture officielle prévue © Radio France - Julien Lauent

Et cette réouverture, dès ce 29 juin, de la piscine de Chalezeule - surveillée quotidiennement par sept maîtres-nageurs - va également permettre d'offrir une alternative à la canicule de ce début d'été aux habitants du Grand Besançon, précise Jean-Louis Fousseret "et aussi éviter les dramatiques noyades dans les rivières où la baignade est interdite, je le rappelle".

La fosse à plongeon de la nouvelle piscine de Chalezeule inaugurée le 28 juin 2019 dans le Grand Besançon © Radio France - Julien Laurent

Le syndicat FO de la mairie bisontine dénonce les conditions de travail sur le chantier

Le vaste chantier n'est donc pas encore complètement terminé, mais l'essentiel est là : les bassins sont remplis, et sécurisés comme leurs pourtours en béton. Et tout ça parce que les bouchées doubles ont été mises durant toute cette dernière semaine par les ouvriers des entreprises mais également par plusieurs dizaines d'agents municipaux appelés en renfort pour tenter de tenir le calendrier...