EN IMAGES - "On se croirait au camping", la ruée vers les bassins extérieurs des piscines en Moselle

À peine passé le portique d'entrée de la piscine Aquagliss de Freyming-Merlebach, la musique retentit très fortement. Entre les structures gonflables dans l'eau et les danseurs autour des bassins, le complexe aquatique a des airs d'hôtel club au bord de la Méditerranée. "On ne dirait vraiment pas qu'on est à Freyming", reconnait Estelle, étalée sur son transat. Comme elle, près de 3.000 personnes ont profité de la forte hausse des températures, samedi 8 et dimanche 9 juillet, pour venir à Aquagliss, qui organisait son traditionnel week-end de "Piscine en fête".

"On est arrivées ce matin à 10 heures, il n'y avait pas encore beaucoup de monde", explique Viviane, la cousine d'Estelle, venue de Creutzwald. "On a pu faire nos longueurs, et maintenant on patauge... Mais on a aussi fait l'aquagym avec Xavier !" "Ça fait vraiment ambiance vacances", résume Estelle. "On se croirait en vacances dans un camping."

Viviane et Estelle sont venues tôt ce dimanche matin pour nager un peu. © Radio France - Bastien Munch

"On a toujours le même transat"

D'ailleurs, certains baigneurs ont pris les mêmes habitudes qu'au camping. "On a toujours la même place quand on vient, avec les mêmes transats", assure Julien, accoudé au bord de la piscine avec le reste de sa famille. "C'est là-bas, sous le parasol vert !" Le petit groupe fait le déplacement quasiment tous les dimanches pour venir à Freyming-Merlebach. "C'est notre petit coin de paradis", sourit Sarah. "Après une dure semaine de boulot, on a bien droit à un jour de vacances."

Julien et sa famille réservent toujours le même transat en extérieur (sous le parasol vert juste derrière !). © Radio France - Bastien Munch

Le bassin voisin est réservé à l'arrivée des toboggans. Anaïs et ses deux enfants viennent justement d'expérimenter une descente. "On a l'habitude, ça ne fait plus trop peur", sourit la maman. "Par les temps qui courent, on ne peut plus partir en vacances, donc on en profite ici !" Sa fille Kaménia l'emmène par le bras vers le parcours d'obstacles gonflables, sur l'eau. Des escaliers, un rouleau compresseur, des pics... "Si on tombe, c'est fichu !", prévient la jeune fille, avec ses brassards rouge.

Anaïs, Alessio et Kaménia viennent à Aquagliss presque tous les week-end. © Radio France - Bastien Munch

Wissem en a presque fait les frais. Avec son copain Timour, ils n'arrêtent pas de se pousser et de s'éclabousser sur les structures. "On aime bien venir pour nager dans les grands bassins, mais aussi pour se noyer entre nous", sourit Wissem, avant de se faire éjecter du bord du bassin par Timour. À force de venir régulièrement à Aquagliss, les plus jeunes ont tissé des liens, et retrouvent chaque dimanche leur "copain de piscine".

Remotiver le public après trois mois de fermeture

Cette forte affluence rassure la direction du complexe aquatique. "On a eu quelques jours très nuageux en début de semaine dernière, donc on n'avait pas la clientèle voulue", détaille Aurélie Albert, responsable d'Aquagliss à Freyming-Merlebach. "Donc grâce à cette nouvelle hausse de la température, c'est vraiment un très beau week-end. On est très satisfaits, surtout pour tout le mal et toute l'organisation qu'il y a derrière."

L'entrée était à 3 euros pour tout le week-end. © Radio France - Bastien Munch

La piscine Aquagliss sort aussi d'un hiver compliqué. Pendant trois mois, elle a été obligée de fermer ses portes pour faire des économies d'énergie. "On n'avait pas encore fait d'événement pour remotiver et redonner envie aux gens de venir à la piscine", continue Aurélie Albert. "Dès la reprise, le 3 avril dernier, on a retrouvé notre clientèle habituelle. Mais entre-temps, la piscine de Forbach a rouvert après trois ans de travaux , donc une partie de la clientèle est repartie vers ce complexe. Mais nos habitués restent quand même toujours présents !"

