EN IMAGES - Orelsan enflamme la scène d'Au Fil du Son à Civray

C'est parti pour quatre jours de musique à Civray dans le sud-Vienne. La 19e édition du festival Au Fil du Son a débuté ce jeudi 28 juillet. Plus de 10.000 spectateurs ont assisté à cette première soirée avec sur scène Vanupié, Rodrigo y Gabriela, Kalika ou encore Orelsan.

C'était incroyable

Beaucoup de festivaliers étaient là pour voir le rappeur. "Il est incroyable en paroles, il chante trop bien, il rappe trop bien. C'est un génie", lance Léandre, impatient de voir le concert démarrer. Roxane aussi vient pour Orelsan, elle porte d'ailleurs le tee-shirt de son dernier album, Civilisation. "C'est la seule fois où je l'entendrais dire ça va Civray donc je viens que pour ça", sourit-elle.

Les fans d'Orelsan étaient au rendez-vous à Civray. © Radio France - Noémie Guillotin

Après le concert, l'enthousiasme est toujours de mise. Anatole est aux anges. "C'était incroyable. Tu peux t'ambiancer et en même temps faire du poser avec lui c'est génial". Pour Kévin, le drapeau de Civilisation sur les épaules, "il n'y a pas mieux. C'est lui tout craché. Qu'il soit sur un "petit" festival ou en Zénith, on l'a vu à Toulouse c'est la même chose, il se donne pour tout le monde. Il aime son public, il est là pour nous".

On a croisé le Télétubbies ! © Radio France - Noémie Guillotin

Du love au festival Au Fil du Son. © Radio France - Noémie Guillotin

Au programme d'Au Fil du Son ce vendredi : Louis Bertignac, Cali, Rilès... Et ce week-end il y a Vald ou encore Bigflo et Oli. Toutes les infos sur la programmation et la billetterie sur le site internet du festival.