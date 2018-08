La Cité Fertile, une nouvelle friche écolo à Pantin ! Cette commune de Seine-Saint-Denis va accueillir pendant trois ans ce lieu de vie culturel et écologique, installé sur une ancienne gare SNCF entre les rails et le périphérique.

Pantin, France

Ce nouveau spot de 10 000m² se donne pour objectif de sensibiliser les visiteurs autour d'enjeux environnementaux pour inventer la ville de demain.

les terrains de pétanque de la Cité Fertile © Radio France - Hugo Charpentier

Manger un bout, boire un verre, ou jouer à la pétanque, la Cité Fertile est un lieu de vie convivial que les franciliens découvrent depuis quelques jours à l'image de Dominique qui habite à Aubervilliers : "C'est sympa d'avoir quelques chose comme ça dans le coin. Dans un endroit qui est un petit peu à l'abandon, il n'y a pas grand chose à Pantin ou à Aubervilliers donc je suis super content !".

Un espace de lecture... les pieds dans le sables © Radio France - Hugo Charpentier

Mais la Cité Fertile ce n'est pas qu'un lieu festif : animations, conférences, expositions, ici on réfléchis à ce que sera la ville de demain. Et ça commence par changer les mentalités : "oui" il est possible de faire de l'agriculture en milieu urbain ! La preuve avec Maxime Prévésinos, apiculteur dans les Yvelines. Il présente ce weekend sa production de miel : "Pour montrer qu'est ce que le miel à la base et expliquer aux citadins d'où viennent les produits et qu'est ce qu'ils mangent en réalité".

Ateliers, animations, et expositions pour réfléchir à la ville de demain © Radio France - Hugo Charpentier

Pour Clémence Vazard, la responsable de la Cité Fertile, ces ateliers participent à changer notre regard sur la ville. "L'idée c'est de montrer qu'en ville on peut produire localement. Ici à la Cité Fertile, on brasse notre propre bière donc c'est vraiment cette idée de prouver que c'est possible aussi en ville de cultiver et de produire."Et d'ailleurs une serre de 800m² sera bientôt installée sur le site pour cultiver des produits frais à deux pas seulement du periph'.