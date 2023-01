EN IMAGES - Paris : une distribution de sapins pour les animaux du Jardin des Plantes

Le cheval de Przewalski avait été déclaré éteint dans la nature. Des programmes d'élevage et de réintroduction ont permis de conserver l'espèce

C'était en quelque sorte Noël après l'heure pour les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. En cette fin de semaine, ils ont reçu des sapins, des invendus donnés par le pépiniériste Truffaut. Thibault Pers, soigneur, s'est chargé de la distribution.

ⓘ Publicité

Thibault enlève de l'arbre tout ce qui pourrait blesser les animaux (étiquettes, plastique...) © Radio France - Sarah Tuchscherer

La tournée commence chez les chevaux de Przewalski. Les trois sapins lancés dans leur enclos suscitent tout de suite leur curiosité. Deuxième arrêt auprès des anoas, une sorte de buffle-nain, le plus petit bovidé au monde, explique Thibault, tout en recommandant de ne pas trop s'approcher de la grille qui nous sépare d'eux. Leurs cornes sont, il est vrai, bien pointues, et la femelle s'en sert vite pour engager un combat imaginaire avec l'arbre.

Un anoa mâle, plus petit bovidé au monde © Radio France - Sarah Tuchscherer

Divertir plutôt que nourrir

Divertir ces animaux, c'est le but de cette distribution, précise le soigneur : "Ce sont des animaux sauvages qui ont en principe à chercher de la nourriture et à se protéger d'éventuels prédateurs, ce qui n'est pas le cas ici". Les occuper est l'une des tâches principales de l'équipe de la ménagerie : "On amène des choses dans leur enclos, sapins, souches ou autre".

Cette takin femelle se montre très joueuse © Radio France - Sarah Tuchscherer

Emietter, soulever, sentir ou grignoter ces végétaux, chaque espèce réagit différemment. Les vigognes, mammifères de la cordillère des Andes de la même famille que les lamas, fuient ainsi lorsque Thibault leur livre l'objet du jour. Au contraire, le takin du Sichuan, une "grosse chèvre, pour faire simple", se montre très intéressé. Pendant que le mâle se frotte la tête contre les aiguilles, la femelle joue en soulevant le sapin puis fait des bonds autour. Une cinquantaine d'invendus de Noël auront ce jour-là fait le bonheur des animaux de la ménagerie.