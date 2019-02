EN IMAGES - Patricia Kaas en visite dans l'école de son enfance à Stiring-Wendel

La fille de l'Est de retour au bercail ! Patricia Kaas était hier à Stiring-Wendel, en Moselle, où elle a grandi. Le groupe scolaire du Habsterdick, où la chanteuse était scolarisée, a inauguré en son sein un "musée de l'école d'autrefois", une salle de classe d'époque avec bancs en bois ciré, globes, tableau noir, et même animaux empaillés.

Patricia Kaas bien entourée © Radio France - Magali Fichter

Pour fêter cette "réouverture" - le petit musée ayant déjà vu le jour en 1998, avant d'être un peu laissé à l'abandon, la directrice de l'école, Nicole Bichelberger, et Jean-Claude Dunkhorst, l'inspecteur d'académie, ont eu l'idée d'inviter la plus célèbre des anciennes élèves pour qu'elle soit la marraine de ce petit musée. Et Patricia Kaas, qui est très attachée à ses origines, a dit oui !

Patricia Kaas devant les élèves à l'école du Habsterdick à Stiring-Wendel © Radio France - Magali Fichter

Les enfants de l'école, accompagnés à la guitare par une jeune élève, ont interprété pour elle un tube de circonstance : "Une fille de l'Est", qui met à l'honneur les origines de la chanteuse. Un choix qui a ému Patricia Kaas : "Je savais qu'ils allaient chanter, mais je pensais qu'ils allaient me chanter Mon mec à moi ! Une fille de l'Est, c'est une chanson difficile, ils ont beaucoup bossé. Je suis hyper touchée."

Patricia Kaas a joué dans cette cour de récré, elle a appris dans ces salles de classe. Et ses souvenirs sont vivaces : "L'école n'a pas beaucoup changé, sourit la chanteuse. A part le préau, les fenêtres... Et puis, à l'époque, filles et garçons étaient séparés !"

C'était probablement l'époque la plus heureuse de ma vie." Patricia Kaas

Et la chanteuse est même un brin nostalgique : "C'était probablement l'époque la plus heureuse de ma vie. Bien sûr, maintenant, il y a le succès, les voyages. Mais la vie semblait tellement facile, j'habitais juste à côté, j'avais mes parents qui m'aimaient..."

Le petit musée de l'école © Radio France - Magali Fichter

Justement, ses anciennes camarades de classe sont là pour lui rappeler ce temps béni. Il y a celle "qui embêtait toujours un peu Patricia" et puis celle "qui était un peu son garde du corps". "Elle n'a pas changé, ça fait chaud au coeur, disent-elles. Même si elle a perdu son accent !"

Patricia Kaas à l'école du Habsterdick à Stiring-Wendel, avec ses anciennes camarades de classe © Radio France - Magali Fichter

Patricia Kaas se prête au jeu des autographes, des discours, et de la petite visite que les élèves lui réservent dans la salle de classe d'époque. Non sans humour, comme lorsqu'un petit garçon lui montre d'anciens bulletins et qu'elle s'écrie : "Heureusement qu'ils n'ont pas exposé le mien !" Définitivement, une chic fille de l'Est.