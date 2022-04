EN IMAGES - Pendant les vacances de Pâques, les Manchois découvrent la Cité de la Mer à Cherbourg

Plus que quelques jours avant la fin des vacances de Pâques et pour en profiter, pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir la Cité de la Mer à Cherbourg ! Le musée maritime fête cette année ses 20 ans et depuis son ouverture, plus de 4,5 millions de curieux l'ont déjà visité. Cette année, ce sont principalement les Manchois qui s'y rendent, remarque Sophie Poret, directrice de l'exploitation de la Cité de la Mer.

Une fréquentation normale

"Je pense que c'est l'effet Covid, explique-t-elle. Les gens se tournent davantage vers le tourisme de proximité. Puis cette année, c'est notre anniversaire, on en parle beaucoup et on a beaucoup d'événements de prévus, comme en ce moment l'exposition sur les objets du Titanic. Donc ça amène beaucoup du monde. On repart sur une fréquentation habituelle d'après crise et on est très heureux."

La Cité de la Mer est ouverte tous les jours de 9h30 à 18h. © Radio France - Selma Riche

Depuis son ouverture en 2002, la Cité de la Mer a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs. © Radio France - Selma Riche

Le clou de la Cité de la Mer : le Redoutable, le premier sous-marin nucléaire français. © Radio France - Selma Riche