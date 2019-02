En IMAGES - Personnalités, proches et anonymes ont rendu un dernier hommage à Michel Legrand

Les obsèques de Michel Legrand, le compositeur et pianiste décédé samedi à l'âge de 86 ans, ont été célébrées ce 1er février à la Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky à Paris en présence de nombreuses personnalités et d'anonymes.

Brigitte Macron, le musicien Vladimir Cosma et le ministre de la Culture Franck Riester étaient présents aux côtés de Macha Méril, l'épouse du compositeur. Le réalisateur Claude Lelouch, les écrivains Didier Van Cauwelaert et Frédéric Beigbeder, Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris chargé de la culture, le journaliste Ivan Levaï, le musicien de jazz Daniel Humair ou encore l'humoriste et comédien Smaïn ont également assisté à la cette cérémonie religieuse réservée à la famille et aux amis proches du créateur des thèmes des films de Jacques Demy "Les Parapluies de Cherbourg" et "Les Demoiselles de Rochefort".

Après cette cérémonie, un hommage public et musical a été rendu à Michel Legrand au théâtre Marigny. Il a ensuite été inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

A l’hommage de Michel Legrand, Didier Van Cauwelaert chante un titre de La Passe Muraille pic.twitter.com/ozJ45EZgOb — Benjamin (@BenjaminPuech) February 1, 2019