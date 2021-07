EN IMAGES - Plages, rivières, lacs... nos coups de cœur en Bretagne

Cet été, beaucoup de touristes ont décidé de voyager en France, et de découvrir plus particulièrement la Bretagne. Les équipes de France Bleu en Bretagne vous proposent une sélection de leurs lieux préférés dans la région.

Nager ou se balader en Ille-et-Vilaine

Pour commencer ces vacances, pourquoi ne pas découvrir d'abord les paysages dans les terres. Première étape à Bourg-des-Comptes, au sud de Rennes pour admirer les bords de la rivière, la Vilaine.

On remonte plus au Nord, pour faire étape à la base nautique du Lac de Trémelin, à Iffendic, à l'est de Rennes. Ici, on pourra s'arrêter pour manger, camper mais aussi s'amuser en famille. Plusieurs activités sont proposées : du canoë, du pédalo ou encore de l'accrobranche.

Direction la côte brétilienne, à Cancale. Ici, après avoir manger quelques huîtres dans un restaurant sur le port, on peut prendre un peu de hauteur et admirer les élevages d'huîtres. Par temps dégagé, on peut même apercevoir la silhouette du Mont-Saint-Michel !

Après Cancale on peut prendre le volant et rouler sur la D210, la route qui longe la côte. Une randonnée est possible depuis la pointe de la Varde, où il est possible de prendre du recul pour admirer les remparts de Saint-Malo.

À quelques kilomètres, Saint-Malo. Monter sur les remparts de la cité corsaire, c'est avoir une vue imprenable sur la mer.

À Saint-Lunaire, vous pourrez aussi profiter de la plage pour vous baigner, ou vous balader.

Découvrez après 10 minutes de marche à pied, la plage paradisiaque du Perron à Saint-Briac

Des plages sublimes dans les Côtes-d'Armor

Le département des Côtes d'Armor offre lui-aussi des plages et des points de vue magnifiques. Commencez par une petite marche jusque l'archipel des Ebihens. Attention, il est essentiel de vérifier les horaires de marées pour vous y rendre.

La côte de granit rose est un incontournable.

Cap à l'ouest, dans le Finistère

Le voyage en Bretagne se poursuit vers le département le plus à l'ouest de la région, le Finistère.

Le Morbihan, son littoral, son golfe et ses îles

Le Morbihan est le premier département touristique Bretagne en terme de fréquentation. Mais vous pouvez en profiter en toute sérénité. Prenez le bateau, pour une excursion d'une journée ou plus sur Belle-île.

Un bol d'air sur les îles du Golfe du Morbihan

Prenez le large, pour rejoindre l'île de Groix

Des paysages authentiques sur la côte

Les France Bleu espèrent que cette liste non exhaustive des lieux à visiter, pour se baigner ou simplement se promener, vous aura aidé dans à découvrir notre belle région.