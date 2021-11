EN IMAGES - Plongée dans l'histoire des sépultures du cimetière de l'Est, à Metz

Il est à Metz ce que le Père Lachaise est à Paris. Le cimetière de l'Est, véritable ville dans la ville, symbole de l'histoire messine depuis le 19e siècle, révèle ses mystères. L'office du tourisme propose des visites guidées, pour admirer les plus beaux monuments et raconter la vie des défunts.

L'office du tourisme de Metz propose une visite guidée de la partie la plus ancienne du cimetière de l'Est à Metz

Vous vous y baladez peut-être, en vous demandant qui se cache derrière de tels tombeaux ? L'office du tourisme propose une visite guidée de la partie ancienne du cimetière de l'Est de Metz, à la découverte des plus belles sépultures. Retour en images sur cette plongée dans l'histoire politique, religieuse et culturelle de la ville, à travers ses tombes.

Lanterne, maréchal et jambe tendue

Le cimetière a été créé en 1834, dans les hauteurs de Metz, dans une démarche hygiéniste à la suite d'une épidémie de choléra. C'est à l'origine, un cimetière d'élite pour accueillir les acteurs politiques et religieux ainsi que les familles les plus riches de la ville.

La lanterne des morts, au cœur du cimetière ancien © Radio France - Jules Hauss

En 1864, le cimetière est étendu. Il récupère notamment les plus belles tombes d'anciens cimetières de Metz, comme celui de Bellecroix.

La tombe d'un maréchal, rapatriée de l'ancien cimetière Bellecroix © Radio France - Jules Hauss

Sur plusieurs tombeaux, des personnages centraux de l'histoire de la ville ont été gravés sur des plaques en bronze. Certains ont même été sculptés à l'image de Félix Maréchal, l'ancien maire emblématique de la ville (de 1854-1871).

L'ancien maire de la ville (1854-1871) Félix Maréchal © Radio France - Jules Hauss

Les représentations sur les sculptures reflètent également l'histoire des personnages, comme pour le Père Potot. Cet ancien chanoine et chef de bataillon a été blessé au combat, et ne pouvait plus plier sa jambe, comme l'indique sa sépulture.

Le père Potot et sa jambe tendue © Radio France - Jules Hauss

Monuments et souci du détail

Ce qui frappe en se baladant entre les tombes, c'est la monumentalité de certaines d'entre elles. Comme cette chapelle construite par la famille Maire, tanneurs sur plusieurs générations.

La chapelle construite par la famille Maire, la plus haute du cimetière. © Radio France - Jules Hauss

On retrouve également des mausolées au sein du cimetière. Comme celui de Jean-Baptiste Bouchotte, ancien ministre de guerre.

Toute la famille Bouchotte a été enterrée dans ce mausolée d'inspiration égyptienne. © Radio France - Jules Hauss

Parfois, il faut aussi s'attarder sur les détails de tombes pour mieux connaître la vie des personnes enterrées. Les symboles inscrits et sculptés pouvant marquer l'appartenance à une profession, comme pour ce médecin biologiste.

La tombe d'un médecin biologiste © Radio France - Jules Hauss

Enfin, comme un miroir du temps et des ravages de la société, de nombreuses pièces du cimetière ont été volées ou dégradées. Souvent, les vitraux des chapelles ont été brisés. Certaines statues, ont même été décapitées.

La tête de cette statue est tombée en 2017. © Radio France - Jules Hauss

La prochaine visite aura lieu le 6 novembre. Vous pouvez réserver sur le site de l'office de tourisme. Le nombre de visiteurs est limité à 25 personnes.